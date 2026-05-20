Какво спира притока на инвестиции в аутомотив сектора в България?

Въпреки проблемите автомобилният сектор продължава да играе ключова роля за европейската икономика, като формира около 7% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз (ЕС) и осигурява работа на приблизително 13 милиона души пряко и косвено в блока. Това каза Томи вер Елст, генерален мениджър на Sensata Technologies Bulgaria, по време на събитието Automotive Forum Bulgaria 2026.

Вер Елст посочи, че електрификацията променя индустрията, но импулсът идва главно от Китай. Според него по-голямата част от батериите за електромобили се произвеждат в азиатската страна, което поставя европейските производители в по-трудна позиция.

2025-та година е повратен момент за индустрията, тъй като обемът автомобилите, произведени в Китай, които се внасят в Европа, за първи път надхвърля обема на европейски коли, доставяни в Котай, подчерта Вер Елст.

Според него това води до спад на производствените обеми и на глобалния пазарен дял на европейската автомобилна индустрия.

При автомобилите с двигатели с вътрешно горене около 80 на сто от частите се произвеждат в Европа, докато при електромобилите делът на европейското съдържание пада под 50 на сто, а според последни проучвания той достига около 45 на сто.

Вер Елст отбеляза, че Европа остава единственият голям пазар, който не е възстановил продажбите на автомобили до нивата отпреди пандемията.

Според него индустрията трябва да бъде прагматична и реалистична по отношение на предизвикателствата, за да може да ги превърне във възможности.

Като основни приоритети за сектора лекторът посочи нуждата от предвидима данъчна система. Според индустрията държавата трябва да се фокусира върху подобряване на събираемостта на данъците и ограничаване на сивата икономика, а не върху увеличаване на данъците, подчерта Вер Елст.

Той обърна внимание и на ръста на възнагражденията в България през последните години. Продължаващата двуцифрена инфлация при заплатите ограничава възможностите на индустрията да повишава производителността достатъчно бързо, за да компенсира нарастващите разходи, посочи Вер Елст.

Нужно е по-ефективно използване на държавната помощ за бизнеса, добави той, като отбеляза, че България остава сред страните с най-ниски нива на държавна подкрепа в ЕС.

Сред основните проблеми за инвеститорите лекторът посочи административната тежест и липсата на широка дигитализация. Той подчерта, че България вече не може да разчита единствено на ниските разходи за труд, за да привлича инвестиции. Страната трябва да предлага по-бързи и координирани административни услуги, категоричен бе Вер Елст.

Лекторът подчерта нуждата от по-централизиран подход между различните държавни институции в подкрепата за нови инвестиции и проекти.