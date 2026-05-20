Заплатата и професионално развитие – базови фактори за младите при избор на работодател

Младите хора търсят предвидимост, прозрачност и възможности за развитие в рамките на конкурентно възнаграждение на работното място. Финансовата конкурентоспособност се утвърждава като базово условие за привличане и задържане на млади кадри. А професионалното развитие е стратегически фактор както при избора, така и при дългосрочното задържане при работодател.

Това отчита проучване* на Българската стопанска камара (БСК) на тема „Какво очакват младите от работодателя си днес?“, което няма национална представителност, но дава представа за нагласите на младите хора към работодателите в България.

Фактори за избор на работодател

Най-често посочваното условие при първоначалния избор на работа е заплащането, отбелязано от 84,5% от респондентите. Финансовата сигурност се явява базова входна причина, без която останалите елементи трудно могат да компенсират. На второ място се нареждат възможностите за развитие - 66%. За младите хора то включва обучения, надграждане на умения, участие в проекти и ясна кариерна перспектива. Особено при възрастовата група 18-25 г. развитието се възприема като инвестиция в бъдещата професионална стойност. Следващите по значимост фактори са: смислена работа - 39,3%, работна среда - 35%, гъвкаво работно време - 32%.

Над една трета от младите хора търсят не само доход и развитие, но и качествена организационна среда и съдържание на труда. Смислената работа има особено значение в сфери като образование, социални дейности и креативни индустрии, където вътрешната мотивация е по-силно изразена. Гъвкавото работно време се откроява като умерено значимо условие.

По-нисък относителен дял имат факторите стабилност - 15%, възможност за дистанционна работа - 15%, обучения - 7,8%. Макар гъвкавостта да има значение, тя не измества фундаменталните условия като възнаграждение и развитие.

Международни или български компании

Конкурентоспособността на работодателя зависи от конкретните условия и предложения, а не от националната принадлежност, обобщава се в проучването. Международните компании се възприемат като конкурентна алтернатива, особено в динамични сектори, което поставя предизвикателство пред българските предприятия по отношение на работодателската марка, структурираното развитие и управленските практики.

Предпочитащи български компании са 24,8% от участниците, а работа в чужбина - 15%. Най-голям дял (30,6%) посочват, че нямат конкретно предпочитание, което сочи, че решаващи са конкретните условия на труд, а не произходът на компанията. Около 29,6% от анкетираните заявяват предпочитание към международна компания в България.

В сфери като информационните технологии, телекомуникациите, дигиталните услуги и част от професионалните услуги се наблюдава по-силна ориентация към международни работодатели. Международните компании често се възприемат като носители на по-високи стандарти и по-широки възможности за развитие. В индустриалния сектор и производството предпочитанията са по-балансирани. Част от запитаните възприемат българските компании като стабилен и предвидим работодател, особено в региони извън столицата. В същото време международните производствени компании също са конкурентни по отношение на стандарти за безопасност, технологично оборудване и структурирани програми за обучение. В сектора на услугите и комуникациите се наблюдава по-висока чувствителност към работодателската марка и организационната култура.

Младите хора са по-скоро ориентирани към качеството на предложението, а не към географския произход на компанията, отчита анализът. Хората на възраст 18-25 г. по-често изразяват интерес към международни компании или нямат категорично предпочитание. В групата 26-30 г. се наблюдава по-силен акцент върху стабилността, възнаграждението и дългосрочната перспектива. При тази група предпочитанията към тип работодател са по-силно обвързани с конкретни условия, а не с националната принадлежност. Респондентите над 30 години (макар и по-малък дял) демонстрират по-изразен прагматизъм и ориентация към стабилност и баланс, което намалява значението на „международния“ елемент като самоцел.

Резултатите сочат сравнително критично възприятие относно възможностите за развитие при български работодател. Най-голям дял от анкетираните - 42,7%, смятат, че българските компании по-скоро не предлагат достатъчно възможности за развитие. Това е значим показател, като се има предвид, че развитието е вторият най-важен фактор при избор на работодател (66%) и сред водещите условия за задържане (61,2%). В същото време 28,6% от респондентите са по-скоро на противоположното мнение и считат, че възможности за развитие съществуват.

Останалите участници не изразяват категорична позиция или заемат крайни оценки в двете посоки. Вижда се разминаване между нагласите на младите хора и реалните практики в част от българските компании.

Дългосрочно задържане

Ако заплащането доминира при избора на работодател, то при задържането водещо значение придобива балансът между работа и личен живот.

Най-често посочваното условие за дългосрочно оставане в една компания е балансът работа-личен живот, отбелязан от 71,8% от участниците. Това потвърждава, че устойчивостта и качеството на работната среда стават решаващи след първоначалното навлизане в организацията. С напредване на професионалния етап младите хора започват да ценят предвидимостта, разумното натоварване и възможността за съчетаване на професионалните и личните ангажименти.

На второ място се нарежда повишението на заплатата, посочено от 64,6% от младите хора. Не само началното възнаграждение, но и неговата динамика във времето е важен фактор за задържане. Липсата на финансова перспектива увеличава риска от мобилност. Професионалното развитие остава важно и при задържането. Респондентите, посочили го като важен елемент, са 61,2%.

Възможността за израстване и надграждане на умения е не просто мотив за започване на работа, а условие за дългосрочна ангажираност. Съществено значение има и доброто управление в компанията, отбелязано от 45,1% от анкетираните. Почти половината от тях поставят управленската култура като определяща за оставането си. Това включва прозрачност, подкрепа от ръководството и ефективна комуникация.

Интересните проекти са посочени от 31,6%, което означава, че съдържанието на работата има значение, но е второстепенно спрямо структурните фактори като възнаграждение и баланс. По-нисък относителен дял имат: обученията - 12,1%, повече динамика - 7,3%.

Защо служителите напускат

Финансовото условие остава основният мотив за смяна на работодател. Най-често посочваната причина е ниското заплащане, отбелязано от 75,2% от анкетираните. Дори при наличие на добра работна среда, липсата на конкурентно възнаграждение значително повишава риска от текучество.

На второ място се нарежда лошото управление, посочено от 65,5% от участниците в проучването. Почти две трети от тях поставят управленската култура сред ключовите причини за напускане. Това включва проблеми в комуникацията, липса на подкрепа от ръководството, несправедливост или неясни очаквания. Наблюдава се, че управленските практики имат пряко влияние върху устойчивостта на трудовите отношения.

Липсата на развитие е посочена от 52,4% от анкетираните, което я поставя сред структурните причини за мобилност. Когато младите хора не виждат перспектива за растеж или надграждане на уменията, те са склонни да търсят нова среда. Съществен фактор е и прекомерното натоварване, отбелязано от 51% от младите хора. Това показва, че балансът между работа и личен живот не е просто предпочитание, а критичен елемент за устойчивостта на заетостта. Липсата на гъвкавост е посочена от 27,2%, а по-добра външна оферта от 17,5%.

Участие в стажантски и обучителни програми

Резултатите подчертават ясно изразена готовност сред младите хора за включване в стажантски и обучителни програми. От общо 206 респонденти 80,1% заявяват, че биха участвали в стажантска или обучителна програма към компания. Едва 16% посочват, че не биха участвали. Останалите отговори са свързани с конкретни условия като участие срещу заплащане или в зависимост от етапа им на професионално развитие.

Готовността за участие в стажантски програми потвърждава, че младите хора възприемат подобни инициативи като инструмент за придобиване на практически опит, надграждане на умения и ускоряване на кариерния си старт. Данните показват наличието на силен потенциал за работодателите да използват стажантски програми като стратегически инструмент за ранно привличане и изграждане на кадри.

Секторният анализ прави извод, че очакванията към работодателите варират в зависимост от икономическата среда, но общата тенденция е ориентация към качество на работната среда и яснота на професионалната перспектива, а не към националната принадлежност на работодателя.

Предизвикателствата пред работодателите не са свързани единствено с ресурсни ограничения, а и с необходимостта от стратегически подход към управлението на човешкия капитал, комуникацията и организационната култура. Компаниите, които успеят да съчетаят тези елементи, ще бъдат в по-добра позиция да привличат и задържат млади специалисти в условията на засилена конкуренция за кадри.

*В периода 11-21 февруари 2026 г. Българската стопанска камара проведе онлайн проучване сред млади хора с цел да очертае основните нагласи към работодателите и факторите, които влияят върху избора и задържането на работа в България.