65% от компаниите по света очакват значителна трансформация заради AI

Бъдещето принадлежи на компаниите, които поставят хората в центъра на AI трансформацията. Това се посочва в годишния си доклад “Global Human Capital Trends 2026” на Делойт. Според него компаниите могат да осигурят предимство на хората, като станат по-гъвкави, преосмислят начина, по който организират работата, изграждат доверие и развиват организационна култура, която подкрепя взаимодействието между хора и изкуствен интелект.

Повечето лидери (85%) посочват, че е от решаващо значение организациите и работещите в тях да могат да се адаптират с необходимата скорост. Въпреки това едва 7% смятат, че са силни в подпомагането на своите служители да се развиват и приспособяват непрекъснато.

Моделът на работата е ключов за възвръщаемостта на инвестициите в AI. Организациите, които преосмислят работните процеси, за да оптимизират взаимодействието между хора и изкуствен интелект, имат съществено предимство. Въпреки това само 6% от лидерите заявяват, че постигат реален напредък в модела на взаимодействията човек - AI.

Трансформацията чрез изкуствен интелект принуждава лидерите да преосмислят културата на работното място, като 65% от организациите смятат, че тя трябва да се промени значително именно заради AI.

С навлизането на изкуствения интелект от пилотни проекти към ежедневни бизнес решения работата достига повратна точка. Начинът, по който организациите ще преосмислят работните процеси, управлението и културата, ще определи техния дългосрочен успех.

Докладът посочва, че лидерите се намират в критичен момент - те трябва да насочват внедряването на AI, като същевременно третират организационната култура като ключова инфраструктура, за да избегнат забавяне на трансформацията и натрупването на т.нар. „културен дълг“ – негативните последствия, които една организация натрупва, когато пренебрегва своята култура.

В същото време служителите са принудени да се адаптират към промени, които се случват с изключително висока скорост – една трета от анкетираните са преживели 15 значими промени само през изминалата година. Това неизбежно се отразява върху благосъстоянието, яснотата на ролите, ангажираността и работното натоварване.

Възможността пред лидерите е да преминат от управление на промяната към култура на адаптация, използвайки нови инструменти, включително AI, за да интегрират непрекъснато обучение, обратна връзка и подкрепа в реално време директно в работния процес. Това позволява на хората да се адаптират по-гъвкаво към променящите се приоритети, умения и технологии.

Докладът очертава няколко ключови отличителни практики на организациите, които постигат напредък, спрямо тези, които остават в „пилотен режим“.

Те интегрират адаптацията директно в работния процес, а не чрез еднократни програми за управление на промяната, използвайки обратна връзка в реално време и подкрепа в момента на работа. Изграждат доверие в резултатите от AI, като поставят акцент върху автентичността, прозрачността при използването на AI и развитието на критично мислене. Преосмислят работата за взаимодействие между хора и машини, като се фокусират не само върху бизнес резултатите, но и върху човешките аспекти – доверие, справедливост, развитие на умения и по-добро ежедневие на работното място. Третират организационната култура като инфраструктура за AI трансформация, като проактивно адресират норми, етика и човешка свързаност, за да предотвратят натрупването на „културен дълг“.