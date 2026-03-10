Изкуственият интелект се превръща в ключов фактор за работната среда

Изкуственият интелект (AI) се превръща в най-влиятелния фактор, който оформя работната среда през 2026 г., измествайки икономическата несигурност и гъвкавите модели на работа. Това показват данните от ново глобално проучване на Adecco Group, проведено сред 37 500 служители в 31 държави и 21 индустрии в края на миналата година.

Доверието към новите технологии е нараснало впечатляващо само за една година. 71% от участниците в проучването посочват, че нищо не може да ги спре да използват AI, в сравнение с едва 19% през 2024 г. Повече от три четвърти от тях смятат, че технологията им позволява да изпълняват задачи, които преди това са били недостижими. Едновременно с това 70% посочват, че AI вече променя или скоро ще промени уменията и дейностите, необходими за техните роли.

В същото време несигурността не е напълно елиминирана - 23% от работещите се страхуват от потенциална загуба на работа, въпреки че мнозинството очаква появата на нови позиции и преструктуриране на съществуващите.

На този фон особено силно изпъква ролята на кариерното развитие като фактор за задържане на талантите. Проучването показва значителен ръст в дела на служителите, които биха останали при настоящия си работодател през следващите 12 месеца при наличие на ясна перспектива за професионално израстване - от 22% през 2024 г. до 33% през 2025 г. Инструментите за споделяне на знания, програмите за повишаване на квалификацията и възможностите за обучение се разглеждат като ключови механизми, които дават чувство за смисъл и изграждат устойчивост в периоди на промяна.

„Изкуственият интелект вече е част от ежедневието ни и виждаме как оптимизмът към неговия потенциал нараства. Но технологията сама по себе си не е достатъчна - хората остават в сърцето на всяка трансформация. Ролята на работодатели е да им даде увереността, знанията и посоката, от които се нуждаят, за да се развиват“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

Според анализа на Adecco Group компаниите, които инвестират в обучение, дигитални умения и стратегическо развитие на таланти, не само укрепват ангажираността на служителите, но и създават устойчива култура, способна да се адаптира към трансформациите на пазара. Ясната комуникация, достъпът до релевантна информация и възможностите за професионално развитие се оформят като решаващи елементи за задържане на служителите в ерата на изкуствения интелект.