ЕЦБ: Използването на AI все още не е довело до загуба на работни места

Изкуственият интелект (AI) засега не оказва негативно влияние върху заетостта в еврозоната, като най-големите потребители на тази технология дори наемат допълнителен персонал, според доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитиран от Bloomberg.

Въз основа на проучвания сред компании, проведени през 2025 г., „инвестициите в изкуствен интелект и интензивното му използване все още не заместват работни места“, пишат изследователите Лаура Лебастард и Дейвид Сондерман.

„Всъщност някои фирми наемат служители допълнително, може би защото искат да разработват и внедряват технологии за изкуствен интелект, като същевременно запазват съществуващите си производствени процеси, или защото изкуственият интелект е начин да им помогне да се разрастват по-бързо“, казват те.

Председателят Кристин Лагард вече сигнализира, че ЕЦБ ще бъде „изключително внимателна“ към това как увеличаването на производителността, дължащо се на изкуствения интелект, се отразява на пазарите на труда. Федералният резерв на САЩ може да не е в състояние да противодейства на нарастващата безработица, причинена от изкуствения интелект, предупреди миналия месец членът на Управителния съвет Лиса Кук.

ЕЦБ предупреждава, че проучванията за Европа могат да бъдат трудни за съпоставяне с тези в САЩ, където внедряването на технологията напредва много по-бързо. Нещата могат да се променят лесно, тъй като използването ѝ става все по-широко разпространено.

„AI все още не е променила значително производствените процеси“, се казва в публикацията на ЕЦБ. „Като се има предвид, че това ще се промени, дългосрочното въздействие на изкуствения интелект върху заетостта остава неясно“, се посочва още в нея.