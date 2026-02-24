Лиса Кук: Фед може да не успее да се справи със загубата на работни места заради AI

Федералният резерв на САЩ може да не е в състояние да противодейства на нарастващата безработица, предизвикана от подема на изкуствения интелект (AI). Това предупреди членът на Управителния съвет на централната банка Лиса Кук, цитирана от Bloomberg.

„Ако изкуственият интелект продължи да повишава производителността, икономическият растеж може да остане силен, дори и промените на пазара на труда да доведат до увеличаване на безработицата. При такъв бум на производителността, увеличаването на безработицата може да не е признак за забавяне на икономиката“, каза тя във вторник във Вашингтон.

„По този начин нашата нормална парична политика, насочена към търсенето, може да не бъде в състояние да облекчи безработицата, причинена от изкуствения интелект, без да увеличи инфлационния натиск“, добави Кук.

Коментарите ѝ следват поредицата от изказвания на представители на Фед за това как изкуственият интелект може да повлияе на паричната политика в следващите години. Няколко от нейните колеги наскоро предположиха, че бумът на производителността, предизвикан от изкуствения интелект, може да повиши т. нар. „неутрална" лихва, която поддържа стабилността на икономиката.

В изказването си Кук посочи някои фактори, които биха могли да я тласнат в другата посока.

„С инвестициите, които допринасят за силно агрегирано търсене, е възможно настоящата неутрална лихва да е по-висока отколкото преди пандемията от Covid-19“, каза тя.

„Това може да се промени, когато печалбите от производителността на изкуствения интелект бъдат реализирани в по-голяма степен или ако преходът на пазара на труда доведе до увеличаване на неравенството в доходите, така че заможните потребители да получават по-голям дял от доходите, което би могло да понижи неутралната лихва при равни други условия“, добави Кук.

Фед запази основния си лихвен процент без промяна на заседанието си през януари, позовавайки се на признаци за стабилизиране на пазара на труда, след три поредни понижения в края на 2025 г. Инвеститорите не очакват ново понижение на разходите по заемите поне до средата на годината.

Лиса Кук не коментира перспективите за паричната политика в краткосрочен план, но спомена най-новите данни за пазара на труда, които подкрепят мнението, че условията се стабилизират.

„Равнището на безработица сред току-що завършилите висше образование се е повишило през последните няколко години, в момент, в който някои работодатели използват изкуствен интелект за задачи, които преди се изпълняваха от начинаещи работници“, каза тя. „Въпреки това общата безработица все още е ниска - 4,3%“.

По думите ѝ може да отнеме от пет до десет години, докато влиянието на изкуствения интелект се отрази в статистиките за производителността на цялата икономика. Тя добави, че Фед вече включва технологията в прогнозите си.