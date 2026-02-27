Паско Пасков: AI няма да доведе до апокалипсис в софтуерния сектор у нас

Фирмите в България са били достатъчно гъвкави при кризите, през които са преминали, затова не очаквам апокалипсис в софтуерния сектор заради навлизането на изкуствения интелект (АІ). Това коментира Паско Пасков, управител на Step-Soft, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той уточни, че фирмите у нас са малки и мобилни, лесно и бързо възприемат новите технологии и ги търсят. „Може би промените въздействат по различен начин на западните компании поради техния размер и мащаб на дейностите“, отбеляза мениджърът. Според него, дори най-големите правят грешки и твърде бързо освобождават хора без основания или устойчив план зад тези решения. „Това води до проблеми като при известен продукт за оценка на разходите, свързан с облачната инфраструктура, който вчера не е бил глобално достъпен в продължение на осем часа“, даде пример IT eкспертът.

Той смята, че едно от решенията за компаниите е внедряване на ERP система (интегриран софтуер за управление на бизнеса, който обединява всички процеси). Пасков предупреди, че поради геополитическите предизвикателства и забавените, или дори прекъснати логистични вериги на доставки, тази „нервна система“ е подложена на стрес, затова настоява фирмите да подхождат внимателно към решаването на проблемите.

„За разлика от предишни години, сега има много повече варианти за ERP системи и това предполага не само най-големите или средно големи компании да се възползват от тях. Малките и дори микропредприятията също имат достъп до такива технологии“, отбеляза IT eкспертът.

Той уточни, че основният мотив на бизнеса за внедряване на ERP системи е свързан със стремежа към автоматизация и опростяване на работата на потребителите на системите чрез AI агенти, които ползват множество бази данни.

Пасков е категоричен, че компаниите, които не ги прилагат в ежедневната си работа, рано или късно ще загубят конкурентоспособността си от гледна точка на добавена стойност. „AI агентите са навлезли много бързо в софтуерния сектор и компаниите в него вече не могат да работят без тях“, подчерта той.

Защо големите предприятия в България въвеждат системата SAF-T (Standard Audit File for Tax) за счетоводно отчитане? Кога ще я внедрят в средните, малките и микропредприятията? Какви са предизвикателствата и тенденциите при ползване на AI?

