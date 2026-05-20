Автомобилната индустрия в Европа се сблъсква с новата реалност. Каква е тя?

Промяната в начина на мислене, високата гъвкавост и директният ангажимент с новите пазарни лидери, включително тези от Китай, са трите основни стълба, които ще определят бъдещето на автомобилния и технологичния сектор. Това заяви Томи вер Елст, генерален мениджър на Sensata Technology Bulgaria, по време на първия панел от събитието Automotive Forum Bulgaria 2026.

Според него индустрията преминава през безпрецедентна трансформация, задвижвана от електрификацията, промените във веригите на доставка и новата доминираща роля на Китай. Вместо компаниите да влизат в ролята на „жертва“ на новите реалности, те трябва да прегърнат трансформацията чрез дълбока промяна на вътрешната си корпоративна култура и бърза реакция спрямо нуждите на пазара, категоричен е Вер Елст.

Според него, глобалният бизнес в момента се управлява в среда, обусловена от три големи промени. Първата от тях е свързана с динамиката на крайния пазар, който днес се определя изцяло от телекомуникациите и глобалната електрификация. Докато в миналото Европа е била основен двигател, днес иновациите идват в огромна степен от Китай, което създава сериозни регионални различия и нова икономическа реалност.

Втората важна тенденция е свързана с обемите на производство, които принуждават мениджърите ежедневно да вземат стратегически решения за това кои процеси да задържат вътре в организациите и кои да възложат на подизпълнители.

На трето място, самата верига на доставки претърпява радикално преструктуриране. Традиционният модел на директни доставки към производителите на оригинално оборудване (OEM) вече е минало, тъй като на сцената се появяват производителите на батерии, които диктуват нови правила.

В тази динамична среда стратегията на Sensata не е непременно да бъде първооткривател на радикални иновации, а да действа като бърз разработчик, който действа гъвкаво. Компанията се стреми да анализира опита от първите поколения електромобили, да разбере какво работи и какво трябва да се промени в системната стратегия на производителите, за да реагира мигновено.

Вер Елст бе категоричен, че европейският бизнес не трябва да се отдръпва от Китай, а напротив, да се ангажира директно с лидерите там. Като пример той посочи глобалното партньорство на Sensata с гиганти в производството на батерии като Contemporary Amperex Technology Co. (CATL).

Според лектора Китай е неоспорим фактор на пазара и единственият правилен ход е неговото приемане и начертаването на ясен път за трансформация. Начинът на мислене и практиките от миналото вече са напълно нерелевантни за настоящата икономическа ситуация, категоричен е Вер Елст.

Най-голямото изпитание пред технологичната компания в момента обаче остава вътрешното внедряване на тази гъвкавост. Вер Елст признава, че колкото по-надолу се слиза в йерархията на организацията, толкова по-трудно става приемането на промяната. Поради тази причина основният фокус на Sensata е насочен към сериозни инвестиции в корпоративната култура и адаптиране на системните инструменти на заден план, за да може бизнесът да стане по-бърз, по-ефективен и готов да отговори на изискванията на бъдещето.

В разговора се включи и Делян Костов, директор „Системно инженерство“ във Visteon Bulgaria. Според него автомобилната индустрия преминава през фундаментална трансформация, при която фокусът се измества от традиционния хардуер към софтуерно дефинираните превозни средства, които непрекъснато се развиват във времето.

По думите на Костов тази промяна изисква изцяло нов начин на мислене в ежедневната работа, тъй като софтуерът вече не е просто допълнение към двигателя, а се превръща в същински гръбнак на модерния автомобил.

Основното предизвикателство в тази нова ера е голямата сложност на системите, която изисква безкомпромисно качество и интеграция на десетки дигитални услуги, работещи в синхрон.

В момента потребителите и пазарът се насочват все по-осезаемо към дигиталните платформи, които комбинират мощния хардуер с интуитивни интерфейси човек-машина в купето. Динамиката е толкова интензивна, че в рамките само на две години след излизането на един автомобил от завода, размерът и процентът на промените и актуализациите по неговия софтуер е огромен, подчерта Костов.

Според него в основата на тази революция стои преходът от независими, изолирани компоненти към мощни централизирани компютри. Тези централни системи осигуряват безпрецедентна гъвкавост, премахват предишните хардуерни ограничения на превозното средство и разкриват напълно неподозирани досега възможности пред софтуерните инженери, подчерта лекторът.

Тази софтуерна еволюция налага и радикална промяна в самите процеси на работа, особено при електрическите превозни средства. Традиционният линеен и вертикален подход от миналото вече е неприложим. Вместо това индустрията преминава към модел на непрекъсната конфигурация и обновяване, което продължава активно дори и след старта на серийното производство на даден модел, изтъкна Костов.

В тази нова среда автоматизацията играе ключова роля, като се очаква рутинните процеси да бъдат поети от роботизирани системи, гарантиращи постоянна софтуерна поддръжка, посочи още той.

Според Костов най-сериозното изпитание пред инженерите днес е овладяването на нарастващата сложност, породена от новата архитектура на автомобила, базирана на услуги. Всички функции в колата - от управлението на прозорците до сложните приложения за сигурност и инфотейнмънт - трябва да функционират като взаимосвързани приложения. Тъй като през по-голямата част от времето тези процеси и услуги се предоставят и управляват автоматизирано от роботи, осигуряването на тяхното перфектно качество и съвместимост остава основно технологично предизвикателство за сектора.

В дискусията взе участие и Сергей Селин, управляващ директор в Hanon Sustems, който подчерта основните предизвикателства пред бизнеса. Според него тук не става въпрос за технологии и технологични предимство, а за ефективно предоставяне на потребителско изживяване.

Трябва да се търсят най-добрите инструменти, които можете да използвате, инструменти, на които можете да се наслаждавате като потребител, изтъкна Селин.