Вместо един американски автомобил потребителите могат да купят пет китайски електромобила

Автомобилното изложение в Пекин е демонстрация на това как хиперконкуренцията в Китай е довела до понижаване на цените на новите автомобили на най-големия автомобилен пазар в света до такава степен, че сравнението с други пазари вече изглежда невъзможно, пише Ройтерс.

Това важи особено силно за пазара в САЩ.

Средната цена на нов автомобил в САЩ през март е била 51 456 долара, изчислява Kelley Blue Book.

Същевременно в Китай има над 200 модела, задвижвани чрез батерии, включително хибриди, чиято цена е под еквивалента на 25 хил. долара, става ясно от данни на DCar, търговска платформа.

Ройтерс публикува списък с петте най-продавани електрически превозни средства в Китай, чиито цени започват под 12 хил. долара.

Geely ⁠EX2

Тези малки електромобили не се продават в американските шоуруми - и може би никога няма да достигнат този пазар - но за цената на средностатистически нов автомобил в САЩ потребител в Китай би могъл да купи цели пет броя от този модел.

Цената на Geely ⁠EX2 започва от 10 060 долара. Това е най-продаваният модел на китайския пазар през 2025 г.

Малкият електромобил се предлага с множество функции: преден багажник, отделения за съхранение в купето и 14,6-инчов централен сензорен екран, работещ със система, разработена от Geely. Версията с най-високо ниво на оборудване предлага пробег от около 410 км.

EX2 стана хит от дебюта си на пазара през 2024 г., като Geely вече предлага модела в Бразилия, Индонезия и Тайланд.

„Когато влезете, нямате чувството, че сте в малка кола“, коментира автомобилният анализатор Фелипе Муньос. „Усеща се по-удобно от гледна точка на качество и по-голяма от гледна точка на размера“, добавя той.

Wuling Hongguang MiniEV

От най-продаваните бюджетни електромобили MiniEV пасва най-добре на определението за евтина кола.

Wuling разшири микроавтомобила за 2026 г., за да предложи четири врати и малко повече място за сядане отзад. Но квадратният градски автомобил си остава мъничък по американските стандарти.

Можете да паркирате две от тези коли на място, необходимо за обикновен Ford F-150, най-продавания автомобил в САЩ.

Цената на китайския модел започва от 6560 долара.

Рекламиран заради съчетанието на привлекателен външен вид и ниска цена, базовият модел предлага максимална скорост, еквивалентна на 100 км/ч, както и пробег от около 200 км.

Wuling също така предлага по-голям субкомпактен електромобил, чиято цена започва от малко над 8000 долара в Китай. Той е проектиран за пътуване по магистрала с пробег от 400 км.

BYD Seagull/ Yuan UP/ Qin Plus DM

BYD се превърна в най-големия играч в Китай на пазара на малки електрически превозни средства. Трите най-популярни модела на компания, започват на цена под 12 хил. долара. Те генерират общо продажби в размер на 700 хил. превозни средства през последните 12 месеца в Китай.

Seagull стана сензация, когато беше пуснат на пазара преди три години, изумявайки анализаторите с производителността, стила и най-вече с цената си.

Seagull 2026 се предлага и със система за асистирано шофиране с LIDAR, включително автоматизирана смяна на лентата, нова функция за бързо зареждане и пробег от около 500 км при премиум версията.

BYD спести пари чрез Seagull при пускането му на пазара, като го оборудва с една голяма чистачка за предно стъкло. Някои анализатори приветстваха това като интелигентен начин за спестяване на пари. Някои шофьори обаче се оплакват, че чистачката не се справя добре при силен дъжд.

Версията от 2026 г. получава стандартен комплект от две чистачки.