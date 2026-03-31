Правилата за прозрачно заплащане ще повишат доверието в компаниите у нас, сочи проучване

Компаниите в България все още са на много ранен етап на подготовка за прилагане на европейската директива за прозрачно заплащане, която трябва да се внедри от юни. Това каза Милка Гълъбова, ръководител на отдел „Проучвания и консултации“ към HRS Bulgaria, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Констатациите са на база проучване на HRS Bulgaria по темата.

Българските компании са с индекс от 1,06 по скала от 0 до 3 по отношение на подготовката си, посочи събеседникът и призова бизнесът да започне подготовката си още сега – с вътрешни одити, актуализация на процеси и изграждане на ясна комуникация, защото колкото по-рано стартира, толкова по-лесно ще премине през периода на адаптация.

Директивата за прозрачност в заплащането все още не е транспонирана в българското законодателство, като крайният срок за това е юни 2026 г., посочи Гълъбова. По нейни думи най-голяма готовност имат компаниите с 50 до 200 служители (1,28) и международните компании (1,14), като причината е, че имат достатъчно гъвкави и по-олекотени административни процеси и вътрешни стандарти и методология за справедливото заплащане.

Гълъбова определи три основни предизвикателства през бизнесите при прилагането на нормативния текст: липса на ресурси, комуникационни и методологични затруднения и вътрешнофирмената култура.

„Директивата ще изисква актуализиране на софтуерните продукти, на длъжностните характеристики и на правните документи…компаниите ще трябва да извършват вътрешни одити за разлики в заплащането, особено когато те надвишават 5%“, посочи Гълъбова.

Напрежение може да се породи от липсата на подготовка и ясна комуникация какви означава „равен труд за равно заплащане“ и какви обективни критерии се използват. Тя уточни, че разликите в заплащането са допустими, но трябва да бъдат обосновани и ако надвишават 5%, компаниите трябва да могат да ги аргументират с обективни критерии.

Събеседникът коментира, че целта на директивата не е само насочена към равенство между половете, а цялостно елиминиране на дискриминацията в заплащането. „Идеята е чрез прозрачност в заплащането да се намали вътрешното недоволство и да се създаде по-справедлива работна среда, особено след като отпаднат забраните за споделяне на нивата на възнаграждението.“

Според Гълъбова вследствие на директивата по-конкурентоспособни ще са не само работодателите с най-високи заплати, а и тези, които ги комуникират прозрачно. Над една четвърт от анкетираните компании смятат, че повишената прозрачност ще повиши мотивацията и доверието на служителите и ще доведе до по-висока ангажираност и продуктивност, заяви представителят на HRS Bulgaria.

