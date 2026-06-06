Цената на биткойна падна под 60 хил. долара за първи път от преизбирането на Тръмп

Цената на биткойна падна под 60 хил. долара за първи път, откакто Доналд Тръмп бе избран за президент на САЩ през октомври 2024 г., съобщава Bloomberg.

Монетата стигна цена от 59 101 долара по време на часовете за редовна търговия в Ню Йорк. Биткойнът загуби над половината от стойността си, след като достигна пик от 126 хил. долара през октомври миналата година. Минути преди 10 ч. българско време цената се възстановява до 60 763 долара, което обаче остава спад от 1,3% за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Последният спад беше подхранван от комбинация от инвеститори, изтеглящи пари от биткойн борсово търгувани фондове, подновено геополитическо напрежение и нарастващи опасения относно трайността на един от най-важните източници на търсене на пазара. Strategy Inc. на Майкъл Сейлър, която помогна за подхранването на последния бичи пазар с мащабните си покупки на биткойни, се превърна в ключов елемент за нарастващите опасения около модела на компаниите трезори на дигитални активи, след като тази седмица стана ясно, че е продала токени от резервите си.

В същото време криптовалутите трябва да се конкурират за капитал и с новата мания на инвеститорите, а именно изкуственият интелект (АІ).

„Дълго време криптовалутите бяха тази гореща инвестиция, по която Силициевата долина и институциите бяха обсебени – и изкуственият интелект ги измести“, коментира Майкъл Антонели, пазарен стратег в Baird. „Толкова е просто: изкуственият интелект ги измести като гореща инвестиционна тенденция“, допълни той.

Ефектът „Тръмп“

Поевтиняването е факт в момент, който би трябвало да бъде истински триумф за криптоиндустрията.

Администрацията на Тръмп помогна на криптовалутите да си осигурят много от победите, които индустрията преследваше почти десетилетие: отзивчив президент, по-приятелски настроени регулатори, институционално приемане и законодателна рамка, която да третира дигиталните активи като постоянна част от финансовата система. Но вместо да отприщят нова вълна от търсене, тези важни етапи съвпаднаха с едно от най-дълбоките отстъпления от биткойна от години.

Историческият връх на монетата стана факт дни преди криптопазарът да навлезе в продължителна разпродажба, задвижвана от милиарди долари ликвидирани залози, които направиха пазара крехък. Конфликтът в Иран влоши апетита на инвеститорите за рискови активи, оставяйки биткойна на заден план, докато акциите поскъпваха благодарение на напредъка при АІ технологиите.

Междувременно подновените опасения за растящите цени и достъпността подкрепиха златото, а не толкова биткойна, подкопавайки статута му на хедж срещу инфлацията. Обещанието за институционално приемане отстъпи място на въпроси дали най-големите купувачи могат да продължат да разширяват позициите си с темпа, който инвеститорите някога очакваха.

„Ако златото се конкурира с щатския долар, тогава биткойнът ефективно се конкурира с международната ликвидност“, осочва Дийн Чен, анализатор за криптоборсата Bitunix. „Когато пазарите все повече вярват, че по-високите лихвени проценти ще се запазят за по-дълго време и че цената на капитала ще остане висока, инвеститорите естествено намаляват разпределенията [на средства] към нерентабилни активи“, допълва още.