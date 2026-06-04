Биткойнът се готви за най-дългата си губеща серия от август

Цената на биткойна е напът да отбележи най-дългата си губеща серия от август насам, притисната от конфликта в Близкия изток, ликвидациите на бичи залози и продажбата на токени от големия корпоративен купувач Strategy, съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута поевтинява за пети пореден ден в четвъртък, достигайки ценово дъно от 61 322 долара. По-късно монетата възстанови част от загубите и към 15:15 ч. българско време се разменя за близо 62 472 долара, което е спад от 6,4% за денонощието.

Търгуваната цена сега е на около 4-месечно дъно и близо до това да тества най-ниската си точка от началото на февруари. Увереността на сектора е подложена на изпитание, след като по-рано през седмицата стана ясно, че Strategy на Майкъл Сейлър е продала биткойни от резервите си за първи път от 2022 г. насам, докато продължава и безпрецедентният отлив на средства от спот биткойн борсово търгуваните фондове (ETF) в САЩ и отделянето от рекордното рали при технологичните акции.

„Тази седмица беше болезнена за криптосектора. Наистина няма друг начин да го кажа“, посочва Джефри Кендрик, ръководител на звеното за изследвания на дигиталните активи на Standard Chartered в бележка.

В същото време бичи залози за почти 4 млрд. долара бяха изтрити от началото на седмицата, показват данни от CoinGlass, като начело е именно биткойнът.

Колкото до ETF-ите, те все повече се превръщат в спирачка за пазара. Инвеститорите са изтеглили близо 4,4 млрд. долара от биткойн ETF-и през последните 13 сесии в рекордно дълга серия от нетен отлив на капитал, според данни, събрани от Bloomberg.

От решаващо значение сега, според Кендрик, е това, което водещият корпоративен купувач и т. нар. компания трезор Strategy ще направи в понеделник, когато обикновено обявява покупки на биткойн. Продажбата на 32 биткойна от Strategy тази седмица е нищожна по размер в сравнение с резервите ѝ за 53 млрд. долара, но мечите настроения нанесоха огромен удар върху доверието.

Кендрик отбелязва, че дни след предишната си продажба на биткойн през декември 2022 г. Strategy е купила повече токени, отколкото е продала. „Този ​​път подозирам, че купуването след продажбата ще бъде по-агресивно“ или до 100 пъти броя на токените, които Strategy е продала, пише Кендрик.

Тазседмичното поевтиняване на биткойна само подчертава това до каква степен монетата се разделя с движението на технологичните акции на Wall Street, които отбелязват нови рекорди. Досега биткойнът е изтрил около половината си стойност, откакто достигна абсолютния ценови връх от над 126 хил. долара през октомври.

Монетата остава уязвима на макрорискове, като поевтиня след новата порция удари, която заплашва преговорите между САЩ и Иран за временно мирно споразумение. Колкото до ценните книжа, картината е по-разнородна. Европейските индекси са предимно с ръстове в четвъртък, докато фючърсите в САЩ са по-скоро на червено.