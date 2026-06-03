Криптоликвидации за над 1 млрд. долара държат цената на биткойна на двумесечно дъно

Влошаващото се настроение около биткойна предизвика ликвидации на криптовалута за почти 1,5 млрд. долара в рамките на 24 часа, а цената на монетата се завърна на двумесечно дъно, съобщава Bloomberg.

Това, на свой ред, предизвика автоматично приключване на високорискова търговия на криптоборсите – в най-голям мащаб, наблюдаван от февруари насам, според данни на CoinGlass. Биткойн позиции за почти 800 млн. долара са били изтрити.

Във вторник цената на биткойна спадна под 67 хил. долара за първи път от април на фона на тревогите за конфликта в Иран и продажбите на биткойни от Strategy, които продължиха да намаляват апетита на инвеститорите. Цената на монетата се е понижила с почти 50% спрямо историческия връх от около 126 хил. долара, достигнат през октомври.

Минути след 8 ч. българско време биткойнът се разменя за 66 933 долара, което е понижение от над 6% за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Междувременно интересът на инвеститорите към изкуствения интелект продължава, подхранвайки инерцията на Wall Street.

Биткойнът е изправен пред допълнителни препятствия, тъй като два от традиционно най-големите източници на търсене – борсово търгуваните фондове (ETF) и Strategy на Майкъл Сейлър – внезапно се превърнаха в спирачка за цената.

„Разпродажбата изглежда е предизвикана от обявлението на Strategy, че е продала 32 биткойна“, пише Джаспър Де Маере, извънборсов трейдър в Wintermute. „Реалността обаче е, че дори и без тази новина инерцията отслабваше и институционалното участие, което видяхме на извънборсовия пазар, се връщаше към дъната“, допълва той.

По-рано през седмицата стана ясно, че Strategy се е разделила с криптовалута за 2,5 млн. долара. Това бележи символичния край на принципа, който ѝ помогна да се превърне в един от най-големите купувачи на пазара и най-големия корпоративен притежател на криптовалутата.

Акциите на Strategy поевтиняха с над 9% по време на търговията във вторник.

И макар обемът на продажбата да е незначителен в сравнение с притежаваните от компанията биткойни, той се случва в чувствителен момент за пазара. Биткойн борсово търгуваните фондове в САЩ отчетоха нетен отлив на капитал за рекордните 11 поредни дена, като инвеститорите са изтеглили почти 3,5 млрд. долара за периода, показват данни, събрани от Bloomberg.

Нетните капиталови потоци на спот биткойн борсово търгуваните фондове в САЩ. Графика: Bloomberg LP

В резултат смекчаващият ефект от напредъка, постигнат по американското криптозаконодателство, е бил засенчен от настроенията за продажба на рискови активи заради Иран, коментира Джеймс Бътърфил, ръководител на отдела за проучвания в CoinShares.