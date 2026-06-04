Обещанието на биткойна да служи като спасение от инфлацията стана на пух и прах

Цената на биткойна е намаляла с 36% през последната година и спадна под 70 хил. долара тази седмица, удължавайки отстъплението, което подкопа някои от аргументите, отвели криптовалутите във финансовия мейнстрийм, пише Bloomberg в материал.

Пониженията са налице на фона на оттеглени пари от спот биткойн борсово търгуваните фондове в САЩ, засилен интерес към традиционните активи убежища заради геополитическото напрежение и поредната поява на инфлационни тревоги. Но вместо да се възползва от всички тези фактори, биткойнът поевтинява, подлагайки на изпитание някои от най-отявлените инвестиционни твърдения.

Някои от тях са били тествани вече повече пъти от ролята на биткойна като инфлационно убежище. И докато търсенето на електроенергия в САЩ заради бума на изкуствен интелект (АІ) изтощава мрежата и подхранва опасенията за по-високи цени, инвеститорите отново се оказват изправени пред възможността за по-трайна инфлация. И все пак, вместо да се възползва, биткойнът се движи в противоположната посока.

Най-старата криптовалута в света остави притежателите си с коригирана спрямо инфлацията загуба от около 39%. Това представяне се допълва към дълъг списък с подобни периоди, през които биткойнът е имал трудности да изпълни едно от ключовите си обещания: защита от растящите цени и ерозията на покупателната способност.

Аргументът почива върху това, че биткойнът е с фиксиран брой монети, които могат да се произведат. За разлика от фиатните валути, които могат да бъдат печатани от централните банки, само 21 млн. биткойна могат някога да съществуват. В продължение на години привържениците на монетата настояваха, че това го превръща в дигиталния еквивалент на златото, когато инфлацията се ускорява.

Тази теория обаче невинаги се доказва, когато е поставена на изпитание. А такова се задава отново. Председателят на Федералния резерв за Кливланд Бет Хамак по-рано през седмицата предупреди за нарастващия инфлационен риск, като според нея скоро може да се наложи централните банкери да действат, ако ценовият натиск продължи. Коментарът ѝ бе направен на фона на засилващите се притеснения, че борбата на Фед с инфлацията може да не е приключила, и то когато инвеститорите продължават да гледат на биткойна по-скоро като на рисков актив, а не на убежище от високите цени.

„Ако добавяте биткойн към вашето портфолио, смятайки го за краткосрочен инфлационен хедж, смятам, че трябва да премислите“, коментира Кам Харви, директор на отдела за проучвания на Research Affiliates и професор по финанси към Duke University. „Степента на случайност е много висока, което ще доведе до възможно разочарование“, допълва още той.

През последните седмици биткойнът се затрудни дори да остане в крачка с по-широкото рали при рисковите активи. Въпреки че акциите отчетоха поредица от ценови ръстове през последния месец, биткойнът загуби 14% от цената си до около 67 хил. долара, което е далеч от рекорда от 126 хил. долара, стигнат през октомври. На този фон милиардерът инвеститор Марк Кюбан обяви наскоро, че е продал по-голямата част от криптовалутата си, тъй като монетата не е могла да послужи като средство за съхранение на стойност.

Цената на биткойна през последната година. Графика: CoinGecko

„Това може да разстрои някои хора: смятам, че биткойнът изпусна сюжета“, заяви Кюбан в подкаст, като допълни, че е очаквал монетата да поскъпне след началото на войната с Иран. Биткойнът обаче направи точно обратното, а златото бе това, което поскъпна. „Не е хеджът, който очаквах да е, и това бе наистина разочароващо“, допълва той.

Разочарованието изглежда се разпространява. Ликвидациите на дигитални активи стигнаха 1,5 млрд. долара в рамките на 24 часа, според данни на Coinglass, като биткойнът е начело. Криптопазарът не е наблюдавал такъв обем ликвидации от началото на февруари, когато цените достигнаха нови дъна.

Междувременно криптокритиците посочват, че вариантите около биткойна – многобройните ETF-и, изградени около токена, както и дериватите и дериватите, изградени върху деривати – опровергават аргумента за ограниченото предлагане. Може и някога да бъдат добити само 21 млн. монети – но ще има различни договори и разклонения, изградени около биткойни, за да може търговията да продължи вечно.

„Бил ли е някога хедж срещу инфлацията?“, пита Стив Сосник, главен стратег в Interactive Brokers. „Без убедителен предмет на употреба на биткойна отвъд спекулациите и/или използването му като средство за съхранение на стойност – поне без да е такъв засега – относително фиксираното предлагане е много по-привлекателно, когато търсенето се увеличава, а не когато е в застой или намалява.“