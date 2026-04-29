Според Майкъл Новограц връщането на биткойна над 100 хил. долара може да се окаже трудно

Минути преди 16:30 ч. българско време в сряда биткойнът поскъпва с 1,2% до 77 018 долара

23:35 | 29.04.26 г.
Майкъл Новограц. Снимка: Bloomberg LP
Майкъл Новограц. Снимка: Bloomberg LP

Милиардерът Майкъл Новограц заяви, че широкообхватното възстановяване в сектора на криптовалутите, измерено по това биткойнът отново да се търгува за сума над 100 хил. долара, може да се окаже трудно в настоящата макроикономическа среда, съобщава Bloomberg.

За да може биткойнът да достигне това ниво – последно наблюдавано в началото на ноември, „ще са необходими няколко неща“, посочва Новограц. „Най-вече това ще бъде облекчаване на паричната политика от страна на централната банка“, посочи основателят и главен изпълнителен директор на Galaxy Digital, по време на конферентен разговор във вторник. „Като се има предвид войната в Иран, ще имаме някои доста грозни инфлационни четения, които ще се зададат. Така че според мен Фед не прави нищо друго, освен да седи и да наблюдава“, коментира той.

Минути преди 16:30 ч. българско време в сряда биткойнът поскъпва с 1,2% до 77 018 долара. най-старата криптовалута – която представлява около 60% от пазарната стойност на сектора – достигна рекордните 126 хил. долара в началото на октомври, точно преди цените на цифровите активи да се сринат.

Коментарите на Новограц са факт, след като фирмата му за криптофинансови услуги отчете по-малка от очакваната загуба за първото тримесечие. Приходите също бяха по-високи от прогнозите на анализаторите.

Galaxy записва нетна загуба от 216 млн. долара, или 49 цента на акция, задвижвана основно от обезценяването на дигиталните активи през тримесечието. Приходите са намалели с 22% до около 10 млрд. долара, но все пак са над прогнозираните 8,8 млрд. долара в анкета на Bloomberg сред анализатори.

Като всички останали криптокомпании и Galaxy е изправена пред поевтиняването на дигиталните активи, като в същото време се опитва да разшири бизнеса си към центровете за данни за изкуствен интелект.

Galaxy е една от криптофирми с по-разнообразен портфейл от дейности, вариращи от търговия, кредитиране, маркет мейкинг и рисково инвестиране до добив на криптовалута. Тя започна да превръща своите съоръжения за добив в инфраструктура, предоставяща високопроизводителни изчислителни услуги за изкуствен интелект подобно на редица други миньори на фона на АІ бума.

Последна актуализация: 23:13 | 29.04.26 г.
