Ралито на биткойна фиксира погледа на трейдърите върху 80 хил. долара

Биткойнът се приближава до цена от 80 хил. долара за първи път от януари – завоалирано възстановяване, основано не върху еуфория, а върху покриване на къси позиции и безмилостното трупане на монети от Strategy, съобщава Bloomberg.

Инвеститорите са вкарали около 2 млрд. долара в биткойн борсово търгувани фондове (ETF-и) през последния месец, показват данни на Bloomberg. Нетните потоци са станали положителни през март за първи път от четири месеца. Междувременно Strategy на Майкъл Сейлър е закупила токени на стойност 3,9 млрд. долара досега този месец, най-много за последната година, според данни на компанията, обобщени от Bloomberg.

За тези, които не следят ежедневно борсовите новини, този ход може да е изненада – биткойнът тихомълком добави около 14% към цената си от края на март, съживявайки надеждите на заклетите ѝ фенове.

За верните криптопоследователи това е окуражаващ знак, тъй като поскъпващите акции на най-големия корпоративен купувач на биткойни и по-силните притоци на капитал към ETF-ите повишават търсенето на токена. Пазарите на деривати също сочат към по-оптимистична промяна. „През последната седмица наблюдавахме все по-бичо изражение на биткойна“, казва Бохан Дзян, старши трейдър на деривати във FalconX.

Плахото възстановяване на криптопазара става бавно през последните дни. По-рано през годината почти всяко рали беше посрещнато с почти незабавни продажби от тези, които искаха да не са на загуба или да я намалят. Но приближаването на биткойна към цена от 80 хил. долара подкрепи и други монети: етерът е поскъпнал с 10% през последния месец до около 2300 долара, като някои по-малки монети също се възползваха.

Минути преди 13 ч. българско време биткойнът поевтинява с 1,7% за денонощието до 76 563 долара, докато етерът се разделя с 1,8% до 2280 долара.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

Все по-голям брой анализатори посочват ролята на Strategy на пазара. Като фирма за управление на биткойн резерв, основната ѝ цел е да трупа монети, използвайки средства, набрани на капиталовите пазари. През март Strategy започна да изпълнява отдавнашното си обещание да увеличи финансирането на покупките на монети с постъпленията от продажбата на привилегировани акции.

Търсенето на биткойни продължава да се задвижва от Strategy и някои продавачи на къси позиции, които купуват монетите и покриват позициите си, според Дзян.

Нарастващите покупки от страна на Strategy и ETF-ите стават факт, след като скептични трейдъри отваряха къси позиции в безсрочни биткойн фючърси – ключов показател за пазарните настроения, като лихвените проценти на финансиране за такива договори отбелязаха една от най-дългите отрицателни серии, откакто крахът на криптоборсата FTX връхлетя индустрията през 2022 г.