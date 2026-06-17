Binance рискува да напусне ЕС заради неяснота около лиценза

Binance Holdings може да спре да предлага услуги на територията на Европейския съюз, тъй като криптоборсата – една от водещите в света – още не е получила одобрение за дейност от гръцкия финансов регулатор. За това съобщава Bloomberg.

Компанията е предупредила потребителите си в ЕС във вторник, че може да бъде принудена да прекрати дейността си в региона. Допълнителна информация за процеса ще бъде предоставена преди 30 юни, са заявили от компанията в социалните мрежи.

Investor.bg не успя да се свърже с представител на Binance за България.

Гръцката комисия за регулиране на капиталовия пазар е предупредила Binance през последните дни, че заявлението ѝ е малко вероятно да бъде одобрено, посочва запознат източник, цитиран от Bloomberg, като финално решение трябва да бъде взето през идните дни. Борсата не е получила официално сигнал от регулатора, че заявлението е било отхвърлено, коментира Еленор Хюс, главният юрист на борсата, цитирана от Bloomberg.

Please rest assured that your assets remain secure, are and will remain accessible at all times. Our intention is to support an orderly process and minimise disruption to our users. We will provide a further update prior to June 30 2026. — Richard Teng (@_RichardTeng) June 16, 2026

Най-голямата криптоборса в света е подала заявление за лиценз в Гърция в рамките на европейския Регламент относно пазарите на криптоактиви (MiCA) през миналата година. Криптобизнесите трябва да получат лиценз в рамките на MiCA в поне една държава членка на ЕС до юли, в противен случай са заплашени от прекратяване на бизнеса си в блока.

„Независимо от окончателния резултат, нашият приоритет е да сведем до минимум всякакви смущения и неоправдани вреди за потребителите и да гарантираме, че с тях се отнасят справедливо“, допълни още Хюс.

В съобщение в социалните мрежи от Binance посочват, че компанията остава ангажирана с европейските си потребители и ще продължи да оперира в съответствие с приложимите закони.

Гръцкият регулатор не е отговорил непосредствено на запитване за коментар от Bloomberg. По-рано Ройтерс също съобщи за статута на заявлението за лиценз на компанията.

Binance е най-големият доставчик на такъв вид услуги в ЕС и работи с множество местни разрешения, още отпреди влизането в сила на MiCA, в няколко държави членки. И макар европейските страни да засилват постепенно приемането си на криптовалутите, то тримесечните обеми на трансакциите в държавите членки бледнеят в сравнение със САЩ, Южна Корея и Индия, показа анализ на TRM Labs от април.

Компанията води разговори с регулаторите в страни от ЕС, където вече има лицензи, за следващите си стъпки, включително за възможност да получи разрешение за работа и след юли, за да може да прекрати бизнеса си организирано, посочва запознат с въпроса източник пред Bloomberg, пожелал анонимност. Платформата води преговори и с други страни членки за пълен лиценз по MiCA, посочва Bloomberg.

Говорител на Binance е отказал да коментира разговорите за медията.

За борсата в Европа небето далеч не е безоблачно. Френските прокурори ускориха разследване за пране на пари срещу Binance миналата година, проучвайки твърдения, че борсата може да е била замесена в обработването на средства от данъчни измами или трафик на наркотици. Binance отрече твърденията.

Компанията също така се споразумя с американските власти за над 4 млрд. долара през 2023 г., за да уреди федерално разследване на дейността ѝ. Основателят на компанията Чанпън Джао се призна за виновен в нарушения на мерките за борба с прането на пари и санкционния режим на САЩ, като прекара четири месеца в затвора. По-късно Джао беше помилван от президента на САЩ Доналд Тръмп.