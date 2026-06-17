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Binance рискува да напусне ЕС заради неяснота около лиценза

Криптоборсата – една от водещите в света – още не е получила одобрение за дейност от финансовия регулатор в Гърция, където е подала заявление по MiCA

11:16 | 17.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Binance Holdings може да спре да предлага услуги на територията на Европейския съюз, тъй като криптоборсата – една от водещите в света – още не е получила одобрение за дейност от гръцкия финансов регулатор. За това съобщава Bloomberg.

Компанията е предупредила потребителите си в ЕС във вторник, че може да бъде принудена да прекрати дейността си в региона. Допълнителна информация за процеса ще бъде предоставена преди 30 юни, са заявили от компанията в социалните мрежи.

Investor.bg не успя да се свърже с представител на Binance за България.

Гръцката комисия за регулиране на капиталовия пазар е предупредила Binance през последните дни, че заявлението ѝ е малко вероятно да бъде одобрено, посочва запознат източник, цитиран от Bloomberg, като финално решение трябва да бъде взето през идните дни. Борсата не е получила официално сигнал от регулатора, че заявлението е било отхвърлено, коментира Еленор Хюс, главният юрист на борсата, цитирана от Bloomberg.

Най-голямата криптоборса в света е подала заявление за лиценз в Гърция в рамките на европейския Регламент относно пазарите на криптоактиви (MiCA) през миналата година. Криптобизнесите трябва да получат лиценз в рамките на MiCA в поне една държава членка на ЕС до юли, в противен случай са заплашени от прекратяване на бизнеса си в блока.

„Независимо от окончателния резултат, нашият приоритет е да сведем до минимум всякакви смущения и неоправдани вреди за потребителите и да гарантираме, че с тях се отнасят справедливо“, допълни още Хюс.

В съобщение в социалните мрежи от Binance посочват, че компанията остава ангажирана с европейските си потребители и ще продължи да оперира в съответствие с приложимите закони.

Гръцкият регулатор не е отговорил непосредствено на запитване за коментар от Bloomberg. По-рано Ройтерс също съобщи за статута на заявлението за лиценз на компанията.

Binance е най-големият доставчик на такъв вид услуги в ЕС и работи с множество местни разрешения, още отпреди влизането в сила на MiCA, в няколко държави членки. И макар европейските страни да засилват постепенно приемането си на криптовалутите, то тримесечните обеми на трансакциите в държавите членки бледнеят в сравнение със САЩ, Южна Корея и Индия, показа анализ на TRM Labs от април.

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Компанията води разговори с регулаторите в страни от ЕС, където вече има лицензи, за следващите си стъпки, включително за възможност да получи разрешение за работа и след юли, за да може да прекрати бизнеса си организирано, посочва запознат с въпроса източник пред Bloomberg, пожелал анонимност. Платформата води преговори и с други страни членки за пълен лиценз по MiCA, посочва Bloomberg.

Говорител на Binance е отказал да коментира разговорите за медията.

За борсата в Европа небето далеч не е безоблачно. Френските прокурори ускориха разследване за пране на пари срещу Binance миналата година, проучвайки твърдения, че борсата може да е била замесена в обработването на средства от данъчни измами или трафик на наркотици. Binance отрече твърденията.

Компанията също така се споразумя с американските власти за над 4 млрд. долара през 2023 г., за да уреди федерално разследване на дейността ѝ. Основателят на компанията Чанпън Джао се призна за виновен в нарушения на мерките за борба с прането на пари и санкционния режим на САЩ, като прекара четири месеца в затвора. По-късно Джао беше помилван от президента на САЩ Доналд Тръмп.

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Последна актуализация: 11:16 | 17.06.26 г.
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