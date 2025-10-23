Тръмп помилва основателя на Binance Чанпън Джао

Американският президент Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпън Джао, който беше вкаран в затвора за това, че не е успял да защити най-голямата криптоборса в света от пране на пари, съобщи Bloomberg.

„Президентът Тръмп упражни конституционните си правомощия, като издаде помилване за г-н Джао, който беше преследван от администрацията на Байдън в тяхната война срещу криптовалутите“, заяви говорителката на Белия дом Каролин Лийвит.

Този ход е поредният акт на милост, който Белият дом оказва на криптопредприемач, тъй като администрацията на Тръмп се позиционира като приятел на сектора.

Чанпън Джао излежа четиримесечна присъда през 2024 г., след като се призна за виновен, че не е приложил адекватни мерки срещу прането на пари в Binance. Признаването на вината беше част от по-широка сделка, сключена с правителството на САЩ, която включваше споразумение за 4,3 млрд. долара с Binance.

Според властите по това време липсата на предпазни мерки под ръководството на Чанпън Джао е позволила на лица, свързани с „Хамас”, хакери и лица, занимаващи се с изпиране на пари, да търгуват на борсата. Липсата на подходящо съответствие е довела и до това някои клиенти да търгуват с жители на Иран в нарушение на санкциите на САЩ. Между 2018 и 2022 г. Binance е обработила най-малко 1,1 млн. трансакции на стойност около 898 млн. долара в нарушение на американските санкции.

Сделката за признаване на вина на Джао от 2023 г. го принуди да се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор на Binance, но той успя да запази контролния си дял в компанията, чиято стойност скочи веднага след победата на Тръмп на президентските избори. Според Bloomberg Billionaires Index Джао има нетно благосъстояние от 54,5 млрд. долара.

Binance Coin, криптовалутата, която е свързана с фирмата на Джао, известна също като BNB, поскъпна след новината за помилването.

Криптоначинанията на Тръмп

По-рано Bloomberg съобщи, че World Liberty Financial Inc., едно от криптопредприятията на семейство Тръмп, е обсъждало възможността за бизнес с Binance. Джао се е срещнал със Стив Уиткоф, съосновател на World Liberty и пратеник на Тръмп в Близкия изток, след като е бил освободен от ареста в САЩ, съобщи Bloomberg.

Тръмп вече използва правомощията си за помилване, за да прекрати няколко съдебни преследвания, започнати от предишната администрация в криптосектора. Той помилва основателя на Silk Road Рос Улбрихт, който излежаваше доживотна присъда за това, че е позволил разцвета на престъпна дейност на пазара в тъмната мрежа. Президентът помилва и основателите на криптоборсата BitMEX.

В началото на април Министерството на правосъдието разпусна Националния екип за правоприлагане в областта на криптовалутите и обеща да прекрати съществуващите разследвания в сектора, които не съответстват на приоритетите на администрацията.