233-годишният доайен на Wall Street залага на криптовалутите

Централизирана, труднодостъпна и затворена през уикендите – Нюйоркската фондова борса (NYSE) е върховният символ на всичко, което биткойнът е създаден да разруши. И въпреки това 233-годишният титан на Wall Street тихомълком се позиционира като неочаквана криптосила, пише в. Wall Street Journal в материал.

В момента именитата борса претърпява най-грандиозната си – и вероятно най-рискова – трансформация досега: използва технологията на разпределената счетоводна книга, която стои зад биткойн, за да преосмисли самата система, която е изграждала векове наред.

„Бяхме начело на еволюцията на пазарите от аналогови към електронни и мисля, че сега, четвърт век по-късно, наблюдаваме следващата вълна на преход от електронни към дигитални“, посочва Майкъл Блаугрунд, вицепрезидент по стратегически инициативи в Intercontinental Exchange, собственик на NYSE.

Той предвижда „много вероятно бъдеще“, в което блокчейн технологията ще се превърне в ключово място за основните операции на NYSE като търговия, клиринг, сетълмент, формиране на капитал и разпространение на данни.

Това убеждение, подето от основателя и главен изпълнителен директор на Intercontinental Exchange Джефри Шпрехер, проправи пътя за инвестицията от около 200 млн. долара в криптоборсата OKX през март, според запознати с въпроса. Сделката оценява OKX на 25 млрд. долара и се случва година след като основаната в Китай борса се съгласи да плати повече от половин милиард долара, за да сложи край на федерално разследване срещу нея в САЩ.

Инвестицията е част от много по-широкообхватно движение на Wall Street за навлизане в по-рискови води, които доскоро се смятаха за табу – като пазарите за прогнози и криптовалутите. Благосклонната регулаторна позиция на настоящата американска администрация към нетрадиционните финансови активи, както и търсенето от страна на индивидуалните инвеститори, помогнаха за подхранването на манията.

Но въпреки това последните месеци не бяха най-добрите за криптосектора. Биткойн отбеляза най-лошия си старт на годината от първите три месеца на 2018 г., а цената му от около 75 хил. долара остава доста под максимума от 126 273 долара, достигнат през октомври.

Подобни разпродажби може и да са били смъртоносен удар за криптовалутите в миналото, но сега изглежда не са оказали особен ефект върху апетита на Wall Street. Конкурентът Nasdaq заяви миналия месец, че започва партньорство с криптоборсата Kraken и други компании, за да разработи плана си за предлагане на токенизирани акции на своята борса. Големите банки, включително JPMorgan Chase и Bank of America, обмислят дали да пуснат свои собствени стейбълкойни.

NYSE наскоро обяви също, че си партнира със Securitize за разработване на платформа за токенизирани ценни книжа, която ще предлага търговия 24/7 и ще урежда сделките мигновено. Инвеститорите също така ще могат да използват стейбълкойни за финансиране на сделки.

Фондовата борса също така разширява и криптоинвестициите си към пазарите на прогнози – бързоразвиваща се индустрия, която позволява на потребителите да правят залози с „да“ или „не“ по теми от политика до спорт. През октомври Intercontinental Exchange се съгласи да инвестира до 2 млрд. долара в Polymarket, увеличавайки стойността на борсата за прогнози, базирана на блокчейн, до 9 милиарда долара.

Подобно на криптофирмите, възходът на пазарите за прогнози бе белязан от някои противоречия. Администрацията на Тръмп и щатите са в битка за това дали договорите, базирани на провеждането на събития, особено спортни, са същите като онлайн залозите и трябва да бъдат регулирани като такива.

NYSE излезе от ситуацията, като по думите на Шпрехер интересите на фондовата борса са в залози, свързани с други теми, като времето и корпоративни събития.

Polymarket има сключено партньорство за предоставяне на данни с Dow Jones, издателят на Wall Street Journal.

Залогът на пазарите за прогнози не е първият път, когато NYSE решава да обърне внимание на зараждаща се и противоречива индустрия: през януари 2015 г. NYSE направи миноритарна инвестиция в Coinbase, когато биткойнът все още беше маргинален актив, търгуван за около 300 долара, и спечели 900 млн. долара след продажбата на дела си през 2021 г.

Но не всички криптоинвестиции на NYSE са се изплатили. Ярко напомняне за това е платформата Bakkt, която беше пусната през 2018 г. от Intercontinental Exchange с цел предлагане на биткойн фючърси с физически сетълмент. Оттогава обаче бизнес моделът на компанията се промени и до 2023 г. Intercontinental Exchange беше намалила дела си в Bakkt с повече от 1 млрд. долара, а през 2024 г. акциите се оказаха заплашени от делистване от NYSE.

Днес компанията се опитва да се възстанови като инфраструктурна платформа, работеща с АІ, въпреки че понесе удар със загубата на Webull – клиент, който представляваше 74% от криптоприходите на компанията през 2024 г.