24-часовото обещание на биткойна се сблъсква с геополитическата реалност

Биткойнът отдавна се слави с нещо, което другите пазари не могат: 24-часово отчитане на глобалния риск в реално време.

Всичко, което направи обаче, бе да се върне от там, откъдето тръгна. Токенът поевтиня, когато се появиха новините за американски удари срещу Иран, след което се търгуваше разнопосочно, преди да поскъпне. До понеделник цената му бе по-висока спрямо нивата преди атаката – без да оставя трайни доказателства за каквато и да е било категорична реакция. В сряда биткойнът се разменя за 71 655 долара, което е ръст от близо 8% за денонощието.

Движението отразява нещо по-голямо, пише Bloomberg. След като се срина с около 50% от върха си, биткойнът се оказа заседнал в тесен ценови диапазон между 60 и 70 хил. долара, като голяма част от ливъриджа вече бе изтласкан след краха в криптосектора през октомври. Участието на инвеститори на дребно също е намаляло. Капиталовите потоци са отслабнали. С по-слабото позициониране новите шокове са довели до по-малко последици.

Но по-ясната прогноза не дойде от самия биткойн. Тя дойде от позиционирането на криптоплатформите. На Hyperliquid и подобни платформи дериватите, известни като безсрочни фючърси, обвързани с петрол, злато и сребро, поскъпнаха през уикенда, отразявайки обръщането към традиционните хеджове, след като световните пазари бяха отворени отново. Посоката на тези сделки едва ли беше изненадваща – енергоносителите са по-скъпи, благородните метали се търсят – а обемите остават далеч по-малки от собствения пазар на биткойна. Но ръстът си остава забележителен.

През последните месеци, с покачването на цените на златото и среброто, криптотрейдърите мигрираха към договори, обвързани със стоки, използвайки ги, за да преследват инерцията или да изразяват макроикономически възгледи, без да напускат криптоплатформите. Наличните договори за тези продукти се увеличават постоянно, макар и обемът им да остава скромен в абсолютни стойности. Обемът на търговия за един безсрочен договор, обвързан със среброто, достигна общо 28,28 млрд. долара на Hyperliquid, според данни, събрани от Hydromancer. Безсрочен договор, обвързан с петрол, който стана достъпен в началото на януари, оттогава е отчел сделки за близо 400 млн. долара.

Отворените позиции за обвързания с петрола безсрочен договор CL-USDC. Графика: Bloomberg LP

Но тук не става въпрос само за трезво макропозициониране. Част от този капиталов поток е очевидно спекулативна – някои трейдъри просто се насочват към всичко, което се движи. Но и това е част от еволюцията. Криптоплатформите все по-често са места, където трейдърите спекулират не само с токени, но и с петрол, метали и акции.

Реакцията на биткойна подчертава промяната. Монетата вече не монополизира вниманието в моменти на стрес. Той е един инструмент в по-широк спекулативен набор от инструменти - и невинаги най-активният.

Свързаните със стоки и акции безсрочни облигации до голяма степен са насочени преобладаващо към криптотрейдъри, които искат да спекулират с различни класове активи на познати места, посочва Райън Уоткинс, съосновател на криптоинвестиционния фонд Syncracy Capital.

За пазар, дълго време представян като алтернатива на Wall Street, епизодът с Иран подчертава една по-трудна реалност: в периоди на геополитически стрес, най-ясните сигнали на криптовалутите все повече идват от инструменти, обвързани с традиционната финансова система.