Биткойн китовете продължават да продават, засенчвайки ръста на институционалните покупки

Търсенето на биткойни остава под натиск дори и на фона на ускоряващите се институционални покупки. Това показва, че на по-широкия пазар продажбите продължават, съобщава Bloomberg.

Видимото търсене, което измерва до каква степен търсенето надминава или изостава от новото добиване на биткойни, е отрицателно от порядъка на около 63 хил. токена към края на миналия месец, показва доклад на платформата за анализи CryptoQuant. Стойностите са налице въпреки периоди на повече покупки от борсово търгувани фондове и продължаващото трупане на резерви от компанията трезор на Майкъл Сейлър Strategy през март.

„Продажбите от инвеститори на дребно и други пазарни участници повече от компенсират нарастващите институционални покупки“, посочва докладът.

Според данните налице е пазар, при който новото търсене е компенсирано от това, че текущите притежатели ограничават експозицията си – динамика, която може да ограничи ръстовете, дори когато институционалният интерес изглежда расте.

Биткойнът сложи край на петмесечната си губеща серия през март с поскъпване от 2,2%, въпреки че войната срещу Иран увеличи цените на енергоносителите и помогна за разпалването на страховете от инфлация, натежавайки върху другите рискови активи. При цена от около 66 хил. долара биткойнът остава с 45% под пика си от 126 хил. долара, достигнат в началото на октомври. Минути преди 15:30 ч. цената на най-старата криптовалута е близо 74 326 долара, което е ръст от 4,8% за денонощието.

Според CryptoQuant големите биткойн притежатели, наричани „китове“ – някога източник на постоянно трупане на монети, се превърнаха в нетни продавачи, разделяйки се със значителни количества монети през последната година.

„След като придобиха около 200 хил. биткойна по време на бичия пазар през 2024 г., китовете започнаха да преразпределят активно от средата на 2025 г., като темпът се ускори рязко през четвъртото тримесечие на 2025 г.“, се казва още в доклада. „Исторически трайно отрицателното акумулиране от китове съвпада с периоди на удължена ценова слабост и настоящото четене предполага, че продажбите остават значителна структурна спънка“, се посочва още.

Въпреки всичко, цената на биткойна може да се възстанови в краткосрочен план, ако макроусловията се подобрят, най-вече ако конфликтът между САЩ и Иран деескалира, допълват от CryptoQuant. „Деескалиране на геополитическото напрежение може да послужи като краткосрочен положителен катализатор, което евентуално да катализира рали“, се казва още в доклада.