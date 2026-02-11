Биткойн китовете купуват отново, но подновеното търсене може да е само контрол на щетите

Биткойнът получи нова подкрепа от някои от най-големите си притежатели, въпреки че подновеното търсене остава достатъчно слабо, за да повдигне съмнения дали става въпрос за възстановяване или контрол на щетите.

Т. нар. портфейли китове, са натрупали нови 53 хил. биткойна през последната седмица – най-голямата им серия на покупки от ноември насам, след няколко дни на нови разпродажби. Покупките успяха да стабилизират цените, въпреки че повечето други инвеститори предпочетоха да останат предпазливи.

Данни от изследователската фирма Glassnode показват, че портфейлите с над 1000 биткойна са прибавили монети за над 4 млрд. долара за периода, прекъсвайки месеци на продажби, които оставиха цената на биткойна с около 40% под октомврийския ѝ пик.

„Забавя всяко едно движение надолу“, коментира Брет Сингър, ръководител на звеното за продажби в Glassnode. „Но все още е необходимо да видим повече пари, идващи към пазара“, допълва той.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

Това предупреждение е важно. Въпреки че големите притежатели се завръщат, по-широката тенденция все още сочи към предпазливост. С изключение на борсово търгуваните фондове и борсите, големите играчи, притежаващи биткойни, са били нетни продавачи през последната година, като над 170 хил. монети – на стойност около 11 млрд. долара – са напуснали тези портфейли от средата на декември, според Glassnode.

Ценовото движение на биткойн отразява тази неравномерна подкрепа. След като достигна рекордно високо ниво през октомври, стойността на токена се понижи миналата седмица до около 60 хил. долара, преди да се възстанови до приблизително 70 хил. долара. В сряда вечерта обаче движението отново е надолу: биткойнът поевтинява с почти 5% за денонощието до 66 185 долара.

Моделът на спиране и подновяване на покупките сред големите притежатели изостри познатия въпрос: кой ще задвижи следващото устойчиво рали?

Много инвеститори, които притежават биткойни чрез новите борсово търгувани фондове, сега са на загуби, което ги прави по-малко склонни да трупат повече активи. В същото време, публично листнатите компании, акумулиращи биткойни като резервен актив, забавиха покупките си, тъй като цените на собствените им акции бяха подложени на натиск.

Без нов източник на търсене покупките на китовете изглеждат по-скоро като контрол на щетите, отколкото като подновено убеждение – модел, който е подкрепял краткосрочните възстановявания в минали цикли, но рядко е произвеждал траен импулс сам по себе си.

„Когато бурята отшуми, ще купуваме отново, тъй като продадохме някои [токени] преди края на миналата година“, посочва Бруно Вер, дългогодишен криптоинвеститор. „Но все още сме в бурята“, допълва той.

Данните на Glassnode проследяват клъстери от биткойн портфейли, а не отделни търговци, и могат да включват големи частни инвеститори, попечителски фирми и институционално свързани сметки. Миналите ралита, които продължиха да набират инерция, обикновено бяха белязани от по-стабилно натрупване на активи и по-широко участие сред различните типове инвеститори – нещо, което видимо отсъства в настоящия спад.