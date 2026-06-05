Защо не се планира високоскоростен жп транспорт, който да преобрази България

В момента не се планира високоскоростен жп транспорт, който да преобрази България. Този коментар направи управителят на Large Infrastructure Projects инж. Румен Марков в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той е на мнение, че жп ситуацията у нас не приляга на държава членка на Европейския съюз. „Железопътният транспорт е много ключов, но за съжаление нашите връзки със съседните държави не са развити – с Гърция няма такава поради ремонт, със Сърбия и Румъния има проблеми. С Турция е малко по-добре“, посочи експертът.

По думите му българският участък на артерията Атина-София-Букурещ ще струва 17,8 млрд. евро, като над половината могат да дойдат от европейски грантове. Според него, обаче няма политическо желание за развитие на този транспорт.

„Високоскоростният жп транспорт по нови жп линии означава скорост от над 250 км/ч, а по съществуващи и реконструирани над 200 км/ч., но в момента в България не се планира такъв транспорт“, обясни инж. Марков. И добави, че няколко министри изявяват много категорично това – точно обратното на политиката на ЕС и решенията на Европейската комисия за свързване в най-кратък срок на столиците и големите градове.

Той напомни, че през ноември ЕК прие такъв план за ускорено развитие, но заяви, че от транспортното министерство няма индикации, че ще се прави нещо по този план.

„Извиненията, че България е малка не са валидни. Първо, държавата трябва да вземе такова решение, съгласно закона за жп транспорта, където е казано, че министърът трябва да разработи десетгодишна програма за развитие на жп транспорта и жп инфраструктурата. Такава обаче няма“, подчерта инж. Марков.

Според него един от стълбовете в плана на ЕК е една голяма част от финансирането (50-60%) да бъде поето като грантове от ЕС.

Той обърна внимание, че компанията на Large Infrastructure Projects, на която е управител, е изготвила проект за високоскоростна артерия Атина-София-Букурещ, както за пътнически, така и за товарни влакове. Българският участък ще струва 17,8 млрд. евро и ще бъде годен 120 години.

Инж. Марков е убеден, че въпросът с жп инфраструктурата трябва да се реши с концесии. „България има добра мрежа от жп линии – в периода 1980-90 г. са пътували 88 млн. тона товари, докато сега са само 14 млн. тона. Има голям резерв“, направи сравнение той. Според оценката на експерта жп транспортът е по-силен на разстояния от над 300-400 км., където може да се конкурира с автобусния. Той може да замести авиацията на разстояния до 1000 км.

„Проектирали све пътят София-Атина за 3 часа и 15 минути, а София-Варна – за 2 часа. Предвидили сме нови гари на летище София и на летище Варна, като времето между летищата пада на 1 час и 45 минути“, уточни Румен Марков. Той смята, че високоскоростният жп транспорт ще преобрази България, и направи сравнение с жп развитието у нас през 19 и 20 век.

Целия разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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