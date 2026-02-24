IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Турция ще строи междуконтинентална жп линия за 6,75 млрд. долара с външно финансиране

Маршрутът ще свързва двете основни летища на Истанбул и ще облекчи товарния и пътническия трафик

16:21 | 24.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: unsplash.com
Снимка: unsplash.com

Турция постигна предварително споразумение с международни кредитори, включително Световната банка, за финансиране в размер на 6,75 млрд. долара на един от най-големите железопътни проекти в историята на страната, съобщава Bloomberg.

Новата 125-километрова Северна железопътна линия ще превозва пътници и товари между Халкали в европейската част на Истанбул и индустриалната зона Гебзе в азиатската част на града, съобщи Министерството на транспорта и инфраструктурата в изявление във вторник. Тя ще пресича Босфора по моста Явуз Султан Селим.

Маршрутът ще свързва двете основни летища на града и ще облекчи товарния и пътническия трафик по съществуващите високоскоростни линии, се посочва в изявлението на министерството, като се добавя, че това ще бъде най-големият железопътен проект с външно финансиране в историята на Турция.

Първоначалното споразумение е с Световната банка, Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, Азиатската банка за развитие, Ислямската банка за развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие и Фонда на ОПЕК за международно развитие. В съобщението не са посочени условията на сделката.

Турция проведе преговори с Обединените арабски емирства за финансиране на проекта през 2023 г., но страните не постигнаха споразумение. Анкара се обърна към Световната банка.

Правителството се надява да възложи търга и да започне строителните работи по-късно тази година, се посочва в изявлението на министерството, цитирайки министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Проектът ще изисква строителството на 44 тунела и 42 моста, добави той.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:22 | 24.02.26 г.
икономиката на турция жп транспорт
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Транспорт и инфраструктура виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още