Турция ще строи междуконтинентална жп линия за 6,75 млрд. долара с външно финансиране

Турция постигна предварително споразумение с международни кредитори, включително Световната банка, за финансиране в размер на 6,75 млрд. долара на един от най-големите железопътни проекти в историята на страната, съобщава Bloomberg.

Новата 125-километрова Северна железопътна линия ще превозва пътници и товари между Халкали в европейската част на Истанбул и индустриалната зона Гебзе в азиатската част на града, съобщи Министерството на транспорта и инфраструктурата в изявление във вторник. Тя ще пресича Босфора по моста Явуз Султан Селим.

Маршрутът ще свързва двете основни летища на града и ще облекчи товарния и пътническия трафик по съществуващите високоскоростни линии, се посочва в изявлението на министерството, като се добавя, че това ще бъде най-големият железопътен проект с външно финансиране в историята на Турция.

Първоначалното споразумение е с Световната банка, Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, Азиатската банка за развитие, Ислямската банка за развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие и Фонда на ОПЕК за международно развитие. В съобщението не са посочени условията на сделката.

Турция проведе преговори с Обединените арабски емирства за финансиране на проекта през 2023 г., но страните не постигнаха споразумение. Анкара се обърна към Световната банка.

Правителството се надява да възложи търга и да започне строителните работи по-късно тази година, се посочва в изявлението на министерството, цитирайки министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Проектът ще изисква строителството на 44 тунела и 42 моста, добави той.