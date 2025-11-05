Биткойн китовете дестабилизират пазара с продажби за 45 млрд. долара

Биткойнът поевтинява отново – но този път проблемът не е ливъриджът, пише Bloomberg.

Най-старата криптовалута поевтиня до под 100 хил. долара за първи път от юни насам. Това е спад от над 20% спрямо рекордния връх отпреди месец. Цената му частично се възстановява от загубите в сряда, но все още има какво да се желае.

Минути след 12:30 ч. българско време монетата поевтинява с 1,8% до 101 757 долара.

Цената на биткойна през последния месец. Графика: Bloomberg LP

Но за разлика от ликвидирането на позиции, което предизвика октомврийските разпродажби, настоящият спад на цената е причинен от стабилните като барабанен ритъм продажби на спот пазара. Това е промяна спрямо модела, който криптотрейдърите очакват в последно време, при който внезапен изблик на волатилност обикновено е причинен от ликвидации на фючърсния пазар.

Дългогодишните притежатели на биткойни са се разделили с около 400 хил. биткойна през последния месец, или отлив на около 45 млрд. долара, който остави пазара небалансиран, коментира Маркус Тийлен от 10x Research.

В същото време позиции за приблизително 2 млрд. долара бяха ликвидирани през изминалите 24 часа, според данни на CoinGlass – скромно представяне в сравнение с 19 млрд. долара, ударили пазара миналия месец.

На фона на относително сподавеното равнище на ливъридж вниманието е обърнато към дългогодишните притежатели, които сега изглежда предпочитат да продават.

„Над 319 хил. биткойна са били реактивирани миналия месец, най-вече монети, държани 6 до 12 месеца – което предполага значително прибиране на печалби от средата на юли“, посочва Ветле Лунде, ръководител на звеното за проучвания на К33. „Макар част от реактивацията да идва от вътрешни трансфери, голяма част отразява истински продажби“, допълва той.

И ако крахът на цените през октомври бе заради принудителни продажби, то настоящият спад може да отразява нещо по-отрезвяващо: ерозия на убежденията на пазарните участници. Според Тийлен нарастващ дисбаланс между дългогодишните притежатели, продаващи биткойни, и новите купувачи започва да оформя посоката на пазара и не само настроенията.

По-рано тази година, по наблюденията на Тийлен, т. нар. мегакитове – притежатели на 1-10 хил. биткойна – започнаха да се разделят с големи количества, въпреки че институционалните играчи се опитаха да абсорбират снабдяването. Това помага да се обясни задържането на цената на биткойна в тесен диапазон през лятото. Но от краха от 10 октомври по-широкото търсене отслабва, посочва още експертът.

Също така трупането на монети при притежатели с активи между 100 и 1000 биткойна е намаляло значително. „Китовете просто не искат да купуват“, допълва той.

Тийлен предупреждава, че продажбите може да продължат чак до следващата пролет. По време на мечия пазар от 2021-2022 г. над 1 млн. биткойна са били продадени от големи притежатели в рамките на почти година – мащаб, който според него би могъл да се повтори. Ако става дума за сходен темп, може да наблюдаваме ситуацията да се разиграва още шест месеца, посочва той.

Експертът не прогнозира катастрофален спад, а по-скоро място за още поевтиняване. Неговата максимална прогноза в случай на такова движение на цените надолу е 85 хил. долара за биткойн.