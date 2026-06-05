ЕС готви мерки за принудителна диверсификация на компаниите спрямо доставките от Китай

Европейският съюз (ЕС) предлага мярка, която би принудила компаниите да избягват прекомерната зависимост спрямо трети страни във веригите на доставка, тъй като блокът иска да възстанови търговските си отношения с Китай, докато търси по-голяма независимост, съобщава Bloomberg.

„Диверсификацията сега изисква специален инструмент“, заяви еврокомисарят по търговията Марош Шефчович по време на форум на Европейския политически център в Брюксел.

Той посочи, че едно от предложенията би било компаниите да променят веригите си на доставка, ако получават повече от 40% от запасите от един източник.

Шефчович заяви, че очаква лидерите на ЕС на среща на върха по-късно този месец да дадат на Европейската комисия (ЕК) политически насоки за това какви „конкретни инструменти“ трябва да се използват за укрепване на икономическата сигурност на блока.

ЕС отчита търговски дефицит от 360 млрд. евро с Китай, който е и единственият доставчик на много от важните за региона суровини.

ЕК критикува Китай за това, че не е отворил икономиката си и не е решил проблема с потока от субсидирани продукти към европейския пазар. Освен това Пекин контролира доставките на стратегически важни материали, от които се нуждаят европейските компании, като полупроводници и редкоземни минерали.

Мерките целят да засилят влиянието на ЕС върху Китай, след като години на дискусии относно достъпа до пазара и свръхкапацитета не дадоха до положителни резултати. Въпреки това ЕС иска да избегне търговска война с Пекин, като китайските власти предупредиха, че ще предприемат ответни мерки, ако Европа реализира плановете си.

По-рано тази седмица Шефчович се срещна със заместник-министъра на търговията на Китай Ли Чънган и покани министъра на търговията Уан Уънтао в Брюксел през следващите седмици, за да ускори преговорите.

„Това, което разглеждаме вътрешно, е как да подобрим дипломатическите комуникации и дискусии с нашите китайски партньори“, подчерта Шефчович.

Миналата седмица ЕК проведе закрита среща, за да обсъди следващите стъпки в тази посока. Публично Брюксел заяви, че отношенията на блока с Китай вече не са устойчиви и обеща „по-решителен и последователен отговор“. Еврокомисарите приемат, че Китай вероятно ще отвърне на удара.

По време на срещата, в която участваха длъжностите лица, отговарящи за всички политически аспекти в рамките на ЕС, представителите на изпълнителната власт на блока стигнаха до заключението, че европейската общественост трябва да бъде информирана за вероятността от засилени търговски търкания с Китай.

В рядка демонстрация на единство, много от политиците в ЕС споделят една и съща мрачна перспектива за блока: ако той не се развие бързо, за да направи индустриите си по-конкурентоспособни и да създаде модерна отбранителна база, ще се окаже засенчен и зависим от САЩ и Китай.