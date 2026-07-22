България е първа в ЕС по поскъпване на горивата през юни

Горивата в България са поскъпнали най-много от всички държави в Европейския съюз (ЕС) през юни 2026 г. спрямо същия месец на предходната година, показват публикувани днес данни на Евростат.

Цените на горивата у нас са се повишили с 26% спрямо юни 2025 г. Висок ръст е отчетен още в Литва – с 23,5%, Румъния – с 23,1%, Финландия – с 22%, и Люксембург – с 20,7%. Най-слабо е било повишението в Унгария – с 2,3%, и Полша – с 5,8%.

Изменение на цените (%) за април-юни 2026 г. Графика: Евростат

Цената на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в ЕС се е повишила с 13,7% спрямо юни 2025 г. Този ръст е по-нисък спрямо отчетения през април от 20,8% и през май от 20,7% на годишна база. Във всички държави членки горивата и смазочните материали са продължили да поскъпват през юни спрямо същия месец на 2025 г., но с по-бавен темп в сравнение с май тази година, когато четири от страните отчитат ръст на цените в категорията от над 30%.

Цените на дизела и петрола бележат спад през юни 2026 г. спрямо предходния месец. Европейските потребители са използвали дизел с цена по-ниска с 6,4% спрямо май 2026 г. и петрол, по-евтин с 4,2%. През май дизелът регистрира поевтиняване спрямо април с 5,8%, а петролът отчита ръст на цената си с 0,8% на месечна база.

В периода между май и юни 2026 г. цената на дизела се е понижила във всички държави членки, като България е сред трите страни с най-голям спад – с 9,4%. Сериозно понижение се регистрира още в Чехия – с 11,3%, и Полша – с 9,7%. Най-малък спад в цената на дизела е наблюдаван в Унгария (-0,6%), Италия (-1,4%) и Словения (-1,6%).

Цената на бензина е регистрирала понижение в почти всички държави членки, като най-голямо е било то в Швеция (-7,8%), Белгия (-7%) и Полша (-6,6%). Ръст е отчетен единствено в Кипър и Италия – съответно с 0,7% и с 0,5%.