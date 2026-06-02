Вучич: Протекционизмът убива Европа

Европа се насочва неусетно към икономическа разруха поради самодоволство и ниска производителност, заяви сръбският президент Александър Вучич, който превръща страната си в ключов входен пункт за Китай, пише Bloomberg.

Има твърде много препятствия, които усложняват притока на инвестиции между Европа, Китай и САЩ, отбеляза Вучич в интервю след завръщането си от Пекин с обещания за инвестиции в размер на над 1 млрд. долара за Сърбия. Протекционизмът „в крайна сметка убива Европа“, допълни той.

Начинът, по който работят хората, „ще бъде най-трудният и най-големият проблем за цяла Европа – как ще се справим с това“, каза той пред Bloomberg в понеделник. „Всички живеем добре. Не виждаме какво се случва около нас“, допълни Вучич.

По време на 12-годишното управление на Вучич Сърбия стана един от основните входни пунктове на Китай в Европа, като страната инвестира милиарди долари в сектори от минната индустрия до хуманоидните роботи. Президентът Си Дзинпин определи връзките между двете страни като „ненарушимо приятелство“.

Китайските инвестиции в балканската страна вече почти са се изравнили по обем с тези на Европейския съюз, към който Вучич все още е решен да присъедини страната си, въпреки че към момента членството в съюза е по-непопулярно сред сръбския народ от всякога.

56-годишният Вучич се надява, че фокусът му върху създаването на работни места и богатство с помощта на Китай и други съюзници като Обединените арабски емирства ще го задържи на власт въпреки протестите срещу него, водени основно от студенти, които продължават втора година.

„Ще си свършим работата“, що се отнася до спазването на критериите на ЕС, заяви Вучич в президентския дворец в сръбската столица. „Но междувременно трябва да се грижим за себе си. Не можем да чакаме вечно“, допълни той.

Вучич, който беше примиер при управлението на диктатора Слободан Милошевич, остава доминираща фигура в сръбската политика. Той позиционира страната си като кандидатка за членство в ЕС, проводник на Китай и съюзник на американския президент Доналд Тръмп и на руския лидер Владимир Путин едновременно въпреки охлаждането на отношенията след пълномащабното нашествие в Украйна.

Въпреки че не прекъсна връзките си с Москва, Вучич изрази съжаление от „безизходицата“ във войната между Русия и Украйна, „наши славянски братя, много близки приятели“, която според него няма да свърши скоро.

Протестиращи по време на антиправителствена демонстрация в Белград миналата година. Снимка: Oliver Bunic/Bloomberg

Но той е изправен пред недоволство у дома. Демонстрациите срещу предполагаемия непотизъм и авторитарно управление избухнаха след смъртоносен инцидент през ноември 2024 г., когато навес рухна на жп гара по маршрут, ремонтиран от китайски компании. Сърбия е след всички страни членки на ЕС в годишния индекс за корупцията на Трансперънси Интернешънъл.

Сред ключовите искания на водените основно от студенти протести са предсрочни избори. В интервюто Вучич заяви, че Сърбия ще проведе парламентарни и президентски избори тази година.

Той изключи нов президентски мандат след изтичането на сегашния му мандат през 2027 г. в унисон с изискванията на конституцията. В отговор на въпрос дали ще се върне отново като премиер той отговори: „това може да стане“, тъй като неговата Сръбска прогресивна партия може да се нуждае от лидерството му.

Въпреки протестите партията му води в обществените допитвания с подкрепа от най-малко 40%, като изпреварва значително все още нестабилното и без изявени лидери движение, водено от студенти. Все още никой не се е очертал като негов пряк съперник, докато традиционната опозиция остава разкъсана.

Междувременно Вучич е фокусиран върху външната политика. При последното му посещение в Китай Си го посрещна така, както посрещна Тръмп и Путин, включително с церемония в Голямата зала на народа под звуците на военен оркестър и 21 топовни салюта. Си го удостои с Медал на приятелството, най-високото отличие на Китай за чуждестранни граждани.

Вучич посреща Си в Белград през май 2024 г. Снимка: Oliver Bunic/Bloomberg

Вучич определи посещението като кулминацията на усилията му да работи с Китай. До момента Сърбия е спечелила почти 8 млрд. долара под формата на преки китайски инвестиции и почти толкова заеми за подкрепа на китайски изпълнители, избрани от Сърбия за инфраструктурни проекти.

Съществуват възможности и за американски инвестиции в страната, в която има дълбоко вкоренено недоверие в САЩ, откакто НАТО бомбардира Белград по време на войната в Косово.

Вучич нарече Тръмп „сродна душа“, който поставя националните интереси над всичко. Въпреки че миналата година опитът за изграждане на „Тръмп тауър“ в Белград се провали заради противопоставяне в страната, Вучич заяви, че е готов да сключи други споразумения със САЩ, докато Вашингтон се стреми да прави повече бизнес на Балканите.

Явният разрив между Европа и САЩ не е проблем, тъй като американците се стремят към двустранни споразумения в източната част на Стария континент, където икономиките нарастват по-бързо, каза Вучич. САЩ може да инвестират 15 млрд. долара в Сърбия в различни енергийни и строителни проекти, допълни той, без да разкрива подробности.

Въпреки това Вучич смята членството в ЕС за своя цел и призова европейските политици да вземат смело решение и да продължат процеса на разширяване. Но променящите се изисквания и неясната перспектива за това кога страната може да се присъедини към блока са намалили популярността му сред 6,6-те милиона граждани на Сърбия до рекордно ниското ниво от 35% тази година.

„Ние сме на пътя към ЕС и няма значение какъв натиск ще ни бъде оказан по този въпрос. Ще останем на този път“, категоричен е Вучич.