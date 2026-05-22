Китайските ракети и роботи намират топъл прием в Сърбия

Ако ЕС има червена линия за отношенията на Сърбия с Китай, президентът Александър Вучич може би я доближава, пише Bloomberg.

Балканската страна, единственият европейски купувач на модерни китайски оръжия западно от Беларус, осъвременява арсенала си тази година, като включва свръхзвукови ракети от Китай. Те може да бъдат последвани от изтребители, които може да са тема на разговорите при посещението на Вучич в Китай следващата седмица.

Превръщайки се в плацдарм на Пекин на границата на ЕС, Сърбия задълбочи съмненията относно перспективите Белград да се присъедини към блока и ограниченията в стратегията на Вучич да лавира в отношенията със Запада, Китай и Русия. Покупките на оръжия подчертават как за десет години Сърбия се превърна от дестинация за инвестиции в „непоколебим приятел“, който подкрепя претенциите на Пекин към Тайван, както изтъкна китайският президент Си Дзинпин. Китай, от своя страна, подкрепи претенциите на Сърбия към Косово, което се отдели през 2008 г. и подаде заявление за членство в ЕС през 2022 г.

„Няма правен начин ЕС да каже: Не можете да купите това, но възникват съмнения относно ангажимента на Сърбия към интегрираната инфраструктура в областта на сигурността“, коментира Флориан Бебер, преподавател по история и политика на Югоизточна Европа в университета в Грац, Австрия. „Но не смятам, че няма да бъде обърнато внимание на това, че ще остане напълно незабелязано“, допълва той.

ЕС уведоми сръбските лидери, че допълнително увеличаване на китайските инвестиции ще навреди на шансовете ѝ за членство в ЕС, съобщава европейски представител, пожелал да остане анонимен.

Вносът на оръжия на Сърбия по страни (2021-2025 г.) – Китай води убедително сред най-големите износители на оръжия за Сърбия през последните пет години. Графика: Bloomberg LP

Но тъй като войната в Украйна ангажира НАТО, ракети летят в Близкия изток, а Доналд Тръмп непрестанно напада атлантическия алианс, вероятно няма голямо желание за конфронтация с бившата югорепублика, която е кандидат за членство в ЕС от 2012 г. насам. Говорител на Европейската комисия заяви, че преговорите със Сърбия за членство са съсредоточени върху теми като върховенството на закона и независимостта на съдебната система.

„Закупуването на китайска военна техника вече не е табу за Сърбия“, казва авиационният анализатор Петър Войнович. Неговият специализиран сайт първи съобщи за покупката на ракети CM400 „въздух-земя“, след като получил снимки, на които се вижда, че те са прикрепени към изтребители на сръбските военно-въздушни сили.

Сърбия все повече обръща поглед към Китай като стратегически съюзник на фона на променливите отношения с ЕС и фокуса на Русия върху Украйна. Значителният приток на инвестиции от Европа е в застой, а интересът на семейство Тръмп към строителство на имоти все още не се е превърнал в реалност.

„Всички показатели сочат, че Сърбия се отклонява от европейския си път“, казва Зарко Пуховски, преподавател по политология в университета в Загреб.

Инвестициите на Пекин на Балканите рязко се увеличиха с глобалната му инициатива „Един пояс, един път“ през 2013 г. В Сърбия тя насочи над 8 млрд. долара под формата на нетни инвестиции и почти толкова под формата на заеми в подкрепа на китайски изпълнители, избрани от Сърбия за строителството на магистрали, мостове и високоскоростна влакова връзка с Будапеща. Китайски компании инвестираха също милиарди в добив на мед и злато и в стоманодобивен завод, с което делът на преките чуждестранни инвестиции на Китай в Сърбия достигна 32% през 2024 г. спрямо 2% преди повече от десет години.

Преките чуждестранни инвестиции на Китай са предизвикателство за доминацията на ЕС в Сърбия – делът на китайските инвестиции в Сърбия достигна 32,3% от нетния приток на преки чуждестранни инвестиции през 2024 г. Графика: Bloomberg LP

Споразумение за свободна търговия между Сърбия и Китай, което е в сила от 2024 г., и безвизовото пътуване за гражданите на двете страни спомагат за привличането на над 100 хил. китайски туристи годишно в балканската страна.

Голям и модерен Китайски културен център в Белград, който предлага езикови курсове и програми за обмен, се превърна в силен символ на сръбско-китайските отношения. Той беше построен на мястото на бившето китайско посолство, което беше разрушено при бомбардировка на НАТО през 1999 г. на тогавашната столица на Югославия.

Въпреки това ЕС остава най-големият единичен източник на инвестиции и безвъзмездни средства за редица страни кандидатки за членство, които трябва да приведат икономиките и демократичните си принципи в съответствие със стандартите на ЕС.

Блокът често призовава за предпазливост, когато кандидатки за членство получават оферти от китайски изпълнители на инфраструктурни проекти, обикновено съпъствани със заеми от китайски банки, или приемат инвестиции, които благоприятстват вериги за доставки, подкрепени от Пекин. Но връзките на ЕС с Китай далеч надхвърлят всичко, което кандидатките са постигнали досега.

Напрежението вероятно ще се прояви на авиациония пазар, казва анализаторът Войнович.

Вучич може да избере китайски изтребители, които в крайна сметка да заменят руските МиГ за пренос на ракети CM-400, които едва ли ще бъдат прикрепени към поръчаните френски Rafale, които трябва да бъдат доставени между 2028 и 2030 г.

„Френските изтребители Dassault Rafale теоретично биха могли да бъдат въоръжени с ракети CM-400, но в действителност французите няма да позволят каквато и да било форма на инженерна или интеграционна работа по монтирането им поради съображения, свързани с интелектуалната собственост, и други въпроси в областта на отбраната“, казва той.

Ако Сърбия реши да купи китайски изтребители като модела J-10 от Chengdu Aircraft Corp., това ще бъде дебютът им в Европа, отбелязва Войнович. Сръбското министерство на отбраната, чиито представители посетиха китайски производители на военна техника миналата година, е отказало коментар.

Залитането на Сърбия към Китай може да се превърне в истинско зрелище на военен парад в Белград през юни, тъй като Вучич планира да покаже въоръжени роботи, произведени в Китай.

Той също така е решен да ги произвежда в Сърбия, като разчита на одобрението на Си за трансфер на технологии.

„Сърбия може да започне да произвежда роботи тази година“, каза Вучич по-рано през годината, като добави, че производството на роботи, създадени от AgiBot Innovation за конкретно предприятие, може да се превърне в „една от най-големите инвестиции в историята на Сърбия“.