Сърбия е купила свръхзвукови ракети от Китай, Вучич предупреди за заплахи от съседите

Президентът Александър Вучич заяви, че Сърбия е закупила от Китай свръхзвукови ракети „въздух-земя“ като част от модернизация на армията на стойност 17 млрд. долара, насочена, по думите му, срещу враждебните намерения на съседни страни от НАТО, съобщава Bloomberg.

Неуточнен брой ракети CM400, които могат да поразят цели на разстояние до 400 км, вече са монтирани на руските изтребители МИГ-29 SM+, на които в момента разчита въздушната сила на страната, заяви Вучич пред държавната телевизия RTS късно в четвъртък.

„Вече разполагаме със значителен брой от тези ракети и ще имаме още повече“, каза Вучич. „Те са ужасно скъпи и ужасно ефективни.“

Сърбия е получила „малка отстъпка“ в сравнение с това, което Пакистан плати за същия тип ракети, използвани в конфликт с Индия миналата година, каза президентът, без да посочи цената.

Ракетите тежат почти тон и могат да летят със скорост до 5 Маха (около 6125 км/ч), според базирания в Белград уеб портал Tango Six, който пръв съобщи за придобиването със собствени снимки, показващи самолетите с ракетите.

Вучич се опита да оправдае разширяването на отбраната на стойност милиарди долари до 2035 г. с това, което той описа като заплаха от наскоро сключен „военен съюз“ между Хърватия, Албания и Косово. Напрегнатите отношения между тези три държави и Сърбия датират от кървавите войни, съпътствали разпадането на Югославия през 90-те години, въпреки че няма доказателства, които да сочат, че в момента те биха имали враждебни намерения спрямо Белград.

„Не можем да атакуваме страните от НАТО, нито искаме да го правим“, заяви Вучич. „Но честно казано, мисля, че те просто чакат подходящ момент, когато в света настъпи хаос.“ Той не предостави никакви доказателства в подкрепа на твърденията си.

Ракетите, произведени от Китайската корпорация за аерокосмическа наука и промишленост (CASIC), са силно средство за възпиране срещу заплахи, заяви Вучич. Сърбия иска да поддържа добри отношения с НАТО като цяло, като същевременно запази своята „военна неутралност“, която изключва членство в алианса, посочи президентът.

Белград е участвал във военни учения в мирно време със силите на НАТО и ще продължи да го прави, каза той.

Вучич заяви, че хърватският министър-председател Андрей Пленкович наскоро е дал уверения, че военното сътрудничество на страната му с Албания и Косово не е насочено срещу Сърбия.

Пленкович заяви в Загреб, че не може да си представи ситуация, в която Сърбия ще трябва да използва хиперзвукови ракети срещу съседните страни, добавяйки, че ще обсъди придобиването на „сериозното оръжие“ от Белград с партньорите на Хърватия в НАТО.

Сърбия все повече разчита на Китай както за инвестиции, така и в областта на отбраната, като се отклонява от някогашното си тясно сътрудничество с Москва, която все повече се изолира в резултат на западните санкции, наложени заради инвазията в Украйна. През 2024 г. Белград сключи и споразумение с Dassault Aviation за закупуване на френски изтребители „Рафал“, които в крайна сметка ще заменят част от руската му авиационна флотилия.