Чуждите инвестиции в България са нараснали с над 200% през първите три месеца

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през първото тримесечие на тази година е положителен и достига 1,901 млрд. евро, като е по-голям с 1,490 млрд. евро (263%) спрямо първите три месеца на миналата година (411,4 млн. евро), показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

Само през март ПЧИ са на положителна територия с 631,5 млн. евро, при отрицателен поток от 20,3 млн. евро за март миналата година.

Източник: БНБ

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е на плюс с 259,9 млн. евро за периода от януари до март. Той е по-голям с 342,6 млн. евро от този за първите три месеца на миналата година, който е отрицателен в размер на 82,7 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е на минус с 1,2 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 2,9 млн. евро за първото тримесечие на 2025 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 765,8 млн. евро, при положителна стойност от 370,7 млн. евро за януари – март 2025 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е на плюс с 876,2 млн. евро, при положителна стойност от 123,4 млн. евро за първите три месеца на миналата година.

В централната банка отчитат, че най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната от януари до март са от Люксембург (137,7 млн. евро), Швейцария (129 млн. евро) и Нидерландия (87,8 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Малта (31,2 млн. евро) и Полша (10,9 млн. евро).

Източник: БНБ

По предварителни данни нетният поток на преки инвестиции в чужбина за три месеца излезе на минус с 14 млн. евро, при отрицателна стойност от 20 млн. евро за същия период година по-рано. През март нетният поток е отрицателен и възлиза на 109,6 млн. евро, при отрицателна стойност от 77,4 млн. евро за март 2025 г.