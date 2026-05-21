ВЕИ изпреварват газа и това вече е тенденция, не само реакция на високите цени

През април производството на електроенергия от соларни и вятърни централи надминава това от газовите централи и това е част от по-широка тенденция, а не само реакция на високите цени на горивата, отбелязва доклад на екологичната организация Ember, цитиран от Ройтерс. През миналия месец 22% от произведената електроенергия в световен мащаб е от соларни и вятърни централи, а 20% - от природен газ.

От началото на конфликта в Иран цените на петрола и на природния газ се повишиха рязко и според анализатори стартът на "зеления" сезон при производството на електроенергия не само е удържал цената на електроенергията, но в някои европейски държави дори има спад на цената. Отделно и в пролетните месеци търсенето на електроенергия намалява след пика през зимата и в очакване на увеличеното потребление заради растящите нужни за охлаждане дори и в северните части на Европа.

Данните на Ember сочат още, че в световен мащаб новите соларни мощности се увеличават с 13% на годишна база към края на април. Ръст има в Китай (14%) и ЕС (13%), а също така и в САЩ - въпреки ограниченията на новата администрация в Белия дом, соларите се увеличават с 8%.

Едно от най-впечатляващите увеличения се наблюдава във Великобритания (с 35%), както и Чили (24%). Увеличеният дял на ВЕИ вече видимо намалява зависимостта на цената на електроенергията във Великобритания от цената на газа.

Впечатляващ е ръстът на зелените мощности в Азия - за периода 2014 - 2024 година новоизграденият соларен и вятърен капацитет е три пъти повече спрямо ЕС и пет пъти повече спрямо САЩ. В резултат регионът е генерирал 50% от световната електроенергия от ВЕИ и бумът вече не е само в големите икономики като Индия и Китай, сочат още данните на Ember.