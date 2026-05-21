Глобалният капацитет на въглищни електроцентрали расте през 2025 г.

Глобалният капацитет за производство на електроенергия от въглища се увеличава през 2025 г. въпреки спада в използването на твърдото изкопаемо гориво, тъй като страните все повече се обръщат към възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), за да отговорят на новото търсене на електроенергия, съобщава Bloomberg

Анализ на Global Energy Monitor (GEM) показва, че светът е изградил с 3,5% повече въглищни мощности, но я е използвал с 0,6% по-малко от нея на годишна база. Разминаването е най-силно изразено в Китай и Индия, където рекордният брой вятърни и слънчеви инсталации измества въглищата, за да задоволи почти цялото ново търсене.

Нарастващата разлика между капацитета и използването на въглищната енергия подчертава ролята ѝ на допълващ капацитет, „ценен заради наличността си във времена на напрежение“, изтъква GEM.

Надеждността на въглищата беше подчертана от войната на САЩ с Иран и ефективното затваряне на Ормузкия проток, което предизвика шокове при доставките на петрол и газ и принуди някои държави да се върнат към въглищата, за да запазят стабилни доставките на електроенергия.

Китай, най-големият потребител на въглища в света, отбеляза скок на новите въглищни проекти до рекордните 162 гигавата, като в страната тече изграждането на мощности за над 500 гигавата, въпреки че правителството обеща да намали потреблението на въглища.

В световен мащаб близо 70% от мощностите, планирани да бъдат изведени от експлоатация през 2025 г., все още работят, до голяма степен поради опасения за енергийната сигурност, изтъква анализът.

Въпреки това светът полага усилия да се откаже от изкопаемите горива и да разчита повече на чиста енергия. Макар основните потребители в Китай, Индия и Индонезия да отчитат ръст на капацитета съответно с 6%, 4% и 7% през 2025 г., строителството на въглищни централи в останалата част на света достигна рекордно ниско равнище и по-малко на брой страни планират или изграждат нови централи, отколкото през предходната година.

Чистата енергия също така засенчва по дял въглищата в световното производство на електроенергия за миналата година, изчислява енергийният мозъчен тръст Ember.

„Централното предизвикателство пред 2026 г. не е наличието на алтернативи, а запазването на политики, които третират въглищата като необходимост, дори когато енергийните системи все повече се отдалечават от тях“, изтъква Кристин Шиърър, ръководител на проекта за глобално проследяване на въглищни електроцентрали на GEM.