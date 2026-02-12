Тръмп нареди на Пентагона да купува ток от въглищни централи в САЩ, за да спаси сектора

Американският президент Доналд Тръмп е наредил на Пентагона да купува електроенергия от въглищни централи в опит да спаси сектора, пише Ройтерс, позовавайки се на съобщение от Белия дом. Разпореждането е да бъдат сключени договори за доставка на неопределено количество електроенергия, произведена от въглища.

По време на събитие в Белия дом самият Тръмп коментира пред журналисти, че въглищата са най-сигурната и независима енергия. Според него доставките сега ще бъдат по-евтини от години и допълни, че ще има повече пари "за джоба на американците", допълва Bloomberg.

Вашингтон съобщи още, ще бъдат предоставени и 175 млн. долара в помощ за модернизацията на шест въглищни централи в щатите Кентъки, Северна Каролина, Вирджиния и Западна Вирджиния.

Ройтерс обръща внимание, че комуналните компании в САЩ вече са разработили планове за отказ от въглищните мощности, за да намалят емисиите въглероден диоксид. Американският президент обаче отрича съществуването на климатичните промени и обеща бърза модернизация на енергийната мрежа, за да бъдат посрещнати нуждите от електроенергия на новите технологии и центровете за бази с данни. Според еколози пред Bloomberg обаче мнението на американците е, че те предпочитат по-чиста енергия, докато правителството използва парите на данъкоплатците за насърчаване на най-замърсяващите и нискоефективни въглищни централи.

По искане на Тръмп беше обявено извънредно положение в енергетиката, за да продължат да работят старите въглищни централи, за които имаше нареждане от регулаторите, следящи за качеството на въздуха, да бъдат изведени от експлоатация.

С едни от първите си укази при връщането си в Белия дом Доналд Тръмп отмени данъчните облекчения за зелените мощности, както и блокира някои проекти, които са почти финализирани и имаха сключени договори за доставка на електроенергия с купувачи. Разрешителните за нови проекти пък се издават много бавно, допълни още Ройтерс.

По време на речта си на икономическия форум в Давос американският президент призова за отказ от зеления преход, сочейки, че Китай е лидер в производството на вятърни турбини и соларни панели, но не е видял вятърни паркове в страната. В същото време данните от статистиката в Китай показват, че именно зелените мощности покриват увеличеното потребление на електроенергия в страната, свързано с рязкото навлизане на електромобилите.