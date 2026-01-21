Ниската цена на емисиите връща в играта най-замърсяващите въглищни централи в Германия

Цената на емисиите през миналата седмица рязко се понижи и това направи отново печеливши въглищните централи в Германия, пише Bloomberg. Цената на квотите последва спада на пазарите заради геополитическото напрежение и се понижи с 8% в началото на седмицата. Търговията в националната схема в Германия се извършва на ниво около 55 евро за тон въглероден диоксид, макар че в схемата на ниво ЕС (ETS) цената е около 85 евро за тон.

Така в момента централите, работещи на лигнитни въглища в Германия, произвеждат електроенергия с по-ниски разходи от газовите централи, допълват енергийни експерти в страната.

Въглищата са третият по важност енергоизточник в Германия през 2025 година, сочи статистиката на организацията, обединяваща научни институти в страната, Fraunhofer. Първите места заемат вятърните турбини и слънчевите панели. През миналата година въглищните централи са намалили производството си с 5,5% до най-ниското ниво от 60-те години на миналия век насам. Делът им енергийният микс е паднал до 16%.

Въпреки това въглищните централи се включват в системата при голямо търсене, или при липсата на подходящи условия за производство от възобновяемите енергийни източници. Очакванията са, че до края на януари, докато трае необичайно студената вълна в Европа, въглищните централи ще продължават да работят. В най-студените дни от началото на годината те са осигурявали около половината от търсенето.

Прогнозите са, че през тази зима делът на въглищата в микса вероятно ще стигне 20%.

Въпреки всички инвестиции за позеленяване на германската енергетика, тя отново се завръща към въглищата през зимните месеци, когато търсенето на електроенергия е пиково и не може да бъде покрито изцяло от ВЕИ.