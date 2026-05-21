Търговският дефицит на България расте с над 43% на годишна база през март

Търговският дефицит на България през март расте с 43,35% до 1,203 млрд. евро при дефицит от 839,4 млн. евро година по-рано. Това сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

През първото тримесечие търговският баланс е на минус с близо 2,780 млрд. евро при дефицит от 2,080 млрд. евро за същия период на миналата година, като увеличението за година е с 33,60%, показват изчисления на Investor.bg.

Статистиката отчита, че износът на български стоки през март е за повече от 4,113 млрд. евро, като нараства с 475,5 млн. евро (13,1%) в сравнение с година по-рано. За периода от януари до март той е над 10,879 млрд. евро и нараства за година с 436,1 млн. евро (4,2%). Година по-рано увеличението е едва от 0,03%.

Вносът на стоки за март е 5,316 млрд. евро при годишен ръст от 839,4 млн. евро (18,7%). За три месеца той достига 13,659 млрд. евро, като се увеличава с 1,135 млрд. евро (9,1%) спрямо същия период на миналата година. Вносът за януари – март 2025 г. нараства на годишна база с 8,9%.

Салдото по услугите е на положителна територия с 400,8 млн. евро при положителна стойност от 586,9 млн. евро за март миналата година. За първото тримесечие на тази година то е в размер на 1,204 млрд. евро при сума от 1,775 млрд. евро година по-рано.

Текущата и капиталова сметка е на минус с 1,518 млрд. евро при дефицит от 788,5 млн. евро за март 2025 г., т.е. увеличава се почти двойно. За първите три месеца на тази година дефицитът възлиза на 2,408 млрд. евро при отрицателно салдо от 588,7 млн. евро през първото тримесечие на миналата година, което означава, че расте над четири пъти.

Източник: БНБ

По данни на БНБ за март салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 1,610 млрд. евро при отрицателно салдо от 929,6 млн. евро за март 2025 г. За три месеца текущата сметка е на минус с 2,942 млрд. евро при отрицателно салдо от 1,036 млрд. евро година по-рано.

Капиталовата сметка е на плюс с 92 млн. евро при излишък от 141,1 млн. евро за март 2025 г. За първото тримесечие на тази година има излишък от 534,4 млн. евро при 447,6 млн. евро за януари – март 2025 г.

Финансовата сметка за март е с отрицателна стойност над 1,910 млрд. евро при положителна стойност от 115,6 млн. евро за март 2025 г.

За първите три месеца на тази година финансовата сметка е отрицателна – 2,543 млрд. евро, при излишък от 73 млн. евро за същия период на 2025 г.

Източник: БНБ

Преките инвестиции – активи намаляват със 176,5 млн. евро при ръст от 0,1 млн. евро за март 2025 г. За три месеца те се понижават със 192 млн. евро при нарастване с 86,8 млн. евро за същия период на миналата година.

Преките инвестиции – пасиви се увеличават с 564,7 млн. евро при ръст с 57,1 млн. евро за март 2025 г. За януари – март те нарастват с 1,723 млрд. евро при увеличение с 518,2 млн. евро през първите три месеца на миналата година.

Резервните активи на БНБ нарастват с 55,4 млн. евро през март, при повишение с 510,3 млн. евро преди година. За януари – март те се понижават със 767 млн. евро (0,6% от БВП) при намаление с 3,023 млрд. евро за същия период на 2025 г.