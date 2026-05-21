Петролът леко поскъпва въпреки оптимизма около евентуално споразумение между САЩ и Иран*

Цената на петрола се повишава в четвъртък, въпреки че рязко спадна в сряда, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са в „последния етап“ на преговорите с Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,57% до 105,62 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,7% до 98,95 долара за барел.

Коментарите на Тръмп пред репортери засилиха надеждите за споразумение между Вашингтон и Техеран, което би довело до бързо възобновяване на енергийните потоци през стратегически важния Ормузки проток.

Противоречивите сигнали относно статуса на преговорите разклащат пазара на петрол тази седмица, а цените все още са с над 40% по-високи спрямо началото на войната в края на февруари. Въпреки това инвеститорите последователно залагат на възможността за внезапна деескалация на напрежението, включително споразумение, при което Иран ще отвори отново ключовия морски маршрут и ще освободи милиони барели петрол, блокирани в Персийския залив.

Въпреки че мирно споразумение с Иран би довело до спад на цените, „физическите пазари все още са в хаос“, казва Джо ДеЛора, глобален енергиен стратег в Rabobank. „Необходими са до 55 дни, за да достигне петролът от Персийския залив до крайната си дестинация, което означава, че запасите ще продължат да намаляват през този период.“

Междувременно световните запаси от суров петрол и петролни продукти се свиват с рекордни темпове този месец заради продължаващата война, която ограничава доставките, според Goldman Sachs Group Inc.

Запасите от суров петрол в САЩ са се понижили с около 7,9 млн. барела миналата седмица, според официални данни, което до голяма степен съответства на по-ранните оценки на индустрията. Износът остава под последните рекордни нива, тъй като чуждестранни купувачи се запасяват с американски петрол, за да компенсират прекъсванията в доставките от Близкия изток.

Някои ранни признаци за увеличен трафик през протока също намаляват рисковата премия в цените на петрола. Три супертанкера са направили опит да преминат през водния път - последният знак за леко оживление след относително затишие през последните дни. Иран твърди, че 26 кораба са преминали през последните 24 часа, въпреки че и преди е съобщавал значително по-високи числа от тези, засечени чрез проследяване на кораби.

В сряда Тръмп заяви, че „ще видим какво ще се случи“ с Иран, като добави, че или ще бъде постигната сделка, или „ще направим някои не особено приятни неща, но се надявам това да не се случи“. Той многократно е заплашвал да възобнови ударите срещу Техеран, ако страната не приеме условията му за мир.

Иран разглежда новия проект на САЩ в отговор на предложението на Техеран от 14 точки и все още не е дал официален отговор, съобщи полуофициалната агенция Tasnim, позовавайки се на източник, близък до преговорния екип на страната. По-рано през деня Иран предупреди, че ще отвърне извън Близкия изток, ако САЩ или Израел отново го атакуват.

*Данните са актуални към 8:00 ч. българско време.