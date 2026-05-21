Светът очаква визията на новия председател на Фед относно независимостта му

Допускането на бъдещия председател на Федералния резерв Кевин Уорш, че независимостта на паричния орган може да не обхваща изцяло ролята му в борбата с кризите в чужбина, разтревожи колегите му от други централни банки, които се опасяват, че всяко намаляване на глобалното му присъствие би могло да застраши стабилността на пазарите.

Тъй като щатският долар е най-използваната валута в света, американската централна банка играе ключова роля в стабилизирането на финансовите пазари по време на периоди на напрежение. С времето тя е разширила инструментите си за кризисно управление, за да поддържа ликвидността в системата, пише Ройтерс.

Но Уорш - изборът на президента на САЩ Доналд Тръмп за поста - предизвика учудване, когато заяви, че извън паричната политика, включително в международните финанси, Фед трябва да работи в тясно сътрудничество с президентската администрация и Конгреса.

По време на изслушването си за утвърждаване на номинацията му Уорш каза, че независимостта при определянето на лихвените проценти не обхваща напълно по-широките операции на Фед, което накара някои да се запитат дали той ще остане бърз и решителен при следващата финансова криза.

САЩ – ключов подкрепящ фактор

Очаква се Кевин Уорш скоро да положи клетва, но дата още не е обявена. Управителният съвет на Фед съобщи в петък, че е назначил Джером Пауъл за временен председател.

Официални и неофициални коментари от над шестима централни банкери показват, че те следят внимателно думите на Уорш и чакат допълнителни разяснения. Засега те не очакват голяма промяна в политиката, най-вече защото ликвидните механизми на Фед в крайна сметка защитават икономиката на САЩ толкова, колкото и тези на глобалните партньори.

По-малко надежден Фед би насърчил държавите да се отдалечават от долара, удължавайки и вероятно ускорявайки 15-годишния спад на глобалния му пазарен дял, твърдят те.

В краткосрочен план централните банки имат малко възможности, ако Фед ограничи достъпа до долари, а дори само намекът, че ликвидните линии може да не са лесно достъпни, може да предизвика пазарни сътресения.

„Това е нож с две остриета“, посочва пожелал анонимност представител на Европейската централна банка (ЕЦБ). „Светът разчита на долара и ако той не е лесно достъпен, всички плащат цена за това - включително САЩ.“

В момента Фед предоставя долари при нужда на ЕЦБ, както и на централните банки на Канада, Япония, Великобритания и Швейцария, срещу обезпечение чрез постоянни ликвидни инструменти. Други централни банки също могат да получат достъп до долари чрез по-сложен механизъм.

Причината за тази „защитна мрежа“ е, че търговските банки извън САЩ държат трилиони долари в американски държавни облигации и при пазарен стрес може да бъдат принудени да ги продават бързо, за да получат кеш, което би внесло нестабилност обратно в САЩ.

Въвеждането на политика в предоставянето на долари не е нещо ново. Администрацията на Тръмп даде на Аржентина кредитна линия от 20 млрд. долара преди изборите миналата година, а държави от Персийския залив и Азия наскоро са поискали подобни линии за ликвидност за справяне с енергийни шокове и последиците от войната на САЩ и Израел в Иран.

Икономистът Такехиде Киучи от Nomura Research Institute и бивш член на борда на Японската централна банка (ЯЦБ) отбелязва влиянието, което политиките на Фед могат да имат върху други пазари.

„Уорш може да се опита да балансира мек паричен курс, съобразен с надеждите на Тръмп, и по-строга политика на баланса на Фед“, казва Киучи.

„Всяко разклащане на американския пазар, причинено от подобни действия на Фед, заедно с растящите цени на петрола от войната в Иран, може допълнително да повиши доходността по 10-годишните японски държавни облигации. Това от своя страна би навредило на японската икономика и акциите.“

Еврото не е готово да се възползва

Друг източник твърди, че е в интерес на Фед да поддържа притока на долари от чужбина, за да финансира големия бюджетен дефицит на САЩ.

По-малко надежден Фед в крайна сметка може да насочи пазарното търсене към еврото - втора сред най-търгуваните валути в света. ЕЦБ вече полага усилия да увеличи пазарния си дял и наличността на еврото.

Но структурата на единната валута все още не е достатъчно развита, за да поеме значително по-голяма роля, и са нужни дълбоки вътрешни реформи, казва трети източник.

Всички източници са съгласни, че планирането за извънредни ситуации може да помогне на централните банки да се справят с ограничена подкрепа, но при кризи Федералният резерв остава последният кредитор в долари.

„Почти няма какво да се направи“, казва Спирос Андреопулос, основател на консултантската компания Thin Ice Macroeconomics. „При евро-доларов пазар от 30 трлн. долара просто няма достатъчно долари в системата.“

Ветераните не правят радикални промени

Много от източниците смятат, че Кевин Уорш едва ли ще донесе фундаментална промяна, тъй като той е опитен банкер с дълбоко разбиране на основните функции на Фед.

„Коментарите му бяха насочени към Тръмп, а не толкова към европейските колеги“, казва икономистът от ING Карстен Бжески.

„Уорш е ветеран от Фед и от финансовата криза, така че много добре осъзнава потенциалните рискове за финансовата стабилност, ако тези суап линии бъдат прекъснати.“

Други се надяват, че представителите на Фед колективно ще запазят тази защитна мрежа. В крайна сметка Уорш има само един глас и досега никой не е поставял под въпрос ликвидните линии.

„Работих с него по време на финансовата криза през 2008 г.“, казва гуверньорът на Канадската централна банка Тиф Маклем. „Вярвам, че културата и поведението на Фед ще останат същите както досега“, добавя той.