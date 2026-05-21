Документите за IPO-то на SpaceX разкриха загуба за 2 млрд. долара и здравата хватка на Мъск

SpaceX разкри в сряда документите за първичното си публично предлагане, представяйки пред инвеститорите колко точно губи Илон Мъск в областта на изкуствения интелект, докато залага бъдещето на компанията на превръщането на производителя на ракети в АІ гигант, пише Ройтерс.

Голяма част от перспективите ѝ се основават на това SpaceX да доминира в технологии и пазари, които все още не съществуват – от мисии до Марс до АІ центрове за данни в космоса.

За мнозина постижението на Мъск да превърне Tesla в най-високо оценяваната автомобилна компания в света и да разработи първата в света изцяло многократно използваема ракета и най-голямата сателитна мрежа е достатъчно, за да оправдае инвестицията.

Документите затвърждават строгия контрол на Мъск върху SpaceX, като в същото време дават на акционерите малко право на глас по отношение на решенията му. Те показват колко централно място е заел изкуственият интелект след придобиването на xAI през февруари, което е довело и до по-голямата част от разходите на компанията и загубите ѝ през първото тримесечие.

Листването може да се превърне в първия дебют на американския пазар с оценка над 1 трилион долара и незабавно ще превърне SpaceX в една от най-високо оценяваните публично търгувани компании в света.

От трите подразделения на SpaceX само сегментът за свързаност, задвижван от сателитния интернет оператор Starlink, е бил печеливш през първите три месеца на годината.

Въпреки че Starlink генерира оперативна печалба от 1,19 млрд. долара, това не е достатъчно, за да попречи на компанията да отчете обща оперативна загуба от 1,94 млрд. долара през първото тримесечие при приходи от 4,69 млрд. долара. Само подразделението за изкуствен интелект отчита загуба в размер на 2,47 млрд. долара при приходи от 818 млн. долара.

Придобиването от Мъск на компанията му за социални медии и изкуствен интелект xAI предостави на SpaceX нови възможности и потенциал, но и огромни разходи, които съставляват 76% от капиталовите разходи на компанията в размер на 10,1 млрд. долара през първото тримесечие, както и нови загуби.

Плановете на компанията разчитат на технологии, които все още не са разработени, за голяма част от бъдещите ѝ приходи, включително експлоатация на центрове за данни, захранвани със слънчева енергия в космоса, за да се достигне потенциален пазар от 28,5 трлн. долара, според подадените документи.

SpaceX се превърна в най-голямата космическа компания в света от основаването си през 2002 г., като изстреля хиляди интернет сателити Starlink. Пионерското ѝ постижение за многократно използваеми ракети промени икономиката на космоса, принуждавайки конкуренти като Blue Origin на Джеф Безос да се опитват да я настигнат.

Успешната продажба на акции може да оцени компанията на рекордните 1,75 трлн. долара, което би поставило основателя ѝ напът да стане първият трилионер в историята. Мъск също така ще запази 85,1% от общата тежест на гласовете в компанията, се вижда от заявлението.

Представянето на документите на компанията се случва в критична седмица за производителя на ракети, който се готви да изстреля тестов полет на своята ракета Starship от ново поколение в четвъртък.

Съветът на директорите е предоставил на Мъск контрол над компанията, но е обвързал голяма част от възнаграждението му с амбициозни цели като създаването на постоянна човешка колония на Марс и изграждането на космически центрове за данни с изчислителна мощност, равняваща се на 100 теравата – или 100 хил. ядрени реактора с мощност от по един гигават, както Ройтерс съобщи по-рано.

SpaceX се стреми да листне акциите си на борсата още на 12 юни, като стартът на роудшоуто е насрочен за 4 юни, а продажбата на акциите се очаква още на 11 юни, съобщи Ройтерс миналата седмица.

Ефект на ореола

Анализатори и академици заявиха, че личността на Мъск като известен главен изпълнителен директор може да има по-голямо значение за някои инвеститори, отколкото основните бизнес показатели на SpaceX, тъй като няма други компании, спрямо които да се направи сравнение на оценката на SpaceX.

„Има нещо като ефект на ореола около Мъск и неговата неконвенционална визия“, казва Рина Агарвал, професор по финанси в Университета Джорджтаун. „Трудно е да се оцени компания като тази, защото няма група от сходни компании за сравнение“.

Целта за оценка от 1,75 трлн. долара, ако бъде постигната, би засенчила предлагането на Saudi Aramco от 2019 г., което постави рекорд за най-голямото IPO в света, когато дебютира на борсата в Рияд на стойност 1,7 трлн. долара. SpaceX планира да се опита да набере над 75 млрд. долара от предлагането.

SpaceX ще използва структура с два класа акции, която дава на акционерите от клас Б по 10 гласа, като концентрира контрола в ръцете на Мъск и няколко други вътрешни лица. Акциите от клас А се продават на публични инвеститори и ще имат по един глас, показват проспектът.

Компанията е приела редица разпоредби, които заедно сериозно ограничават правата на акционерите, налагат разрешаването на правни спорове чрез арбитраж, ограничават местата, където могат да се завеждат дела, и предпазват Мъск от уволнение от всеки, освен от самия него.

Мащабът на предлагането привлече вниманието към все по-взаимосвързаната структура на бизнес империята на Мъск, често наричана „Мъскономия“, която включва водещата компания за електромобили Tesla, както и бизнесите му в областта на изкуствения интелект и имплантите на мозъчни чипове.

SpaceX се сля с AI стартъпа на Мъск xAI в сделка, която оцени ракетната компания на 1 трлн. долара, а разработчика на чатбота Grok – на 250 млрд. долара.

Чрез платформата си за AI инфраструктура SpaceX сключи сделки с Anthropic, според които компанията ще плаща 1,25 млрд. долара месечно за използване на изчислителната мощност от клъстерите на центровете за данни Colossus и Colossus II в Мемфис, щата Тенеси, до май 2029 г., показва подадената документация.

Компанията разкри, че е била посочена като ответник в множество съдебни дела, възникнали във връзка с функциите за генериране и редактиране на изображения на AI чатботa X Grok.

Засилваща се конкуренция в космоса

Състезанието за комерсиализиране на космоса се засили, тъй като частни компании, водени от SpaceX и Blue Origin, се състезават за намаляване на разходите за изстрелване, разгръщане на сателитни мрежи и осигуряване на правителствени договори.

Приходите на SpaceX се дължат на Starlink, най-големият сателитен оператор в света. Мрежата от около 10 000 сателита предлага широколентов интернет на потребители, правителства и корпоративни клиенти.

SpaceX планира да задели значителна част от акциите за дребни инвеститори и ще посрещне около 1500 от тях на събитие през юни.

Очаква се компанията да се регистрира на борсите Nasdaq и Nasdaq Texas под борсовия код SPCX.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и J.P. Morgan са главните поематели на емисията.