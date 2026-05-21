Надеждите за скорошно споразумение между САЩ и Иран окрилиха азиатските пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно повишения в четвъртък, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са в „последния етап“ на преговорите с Иран, предаде CNBC.

Коментарите на Тръмп пред репортери засилиха надеждите за споразумение между Вашингтон и Техеран, което би довело до бързо възобновяване на енергийните потоци през стратегически важния Ормузки проток.

Японският индекс Nikkei 225 приключи търговската сесия с ръст от 3,14% до 61 684,14 пункта и след силни данни за търговията. По-широкият показател Topix се повиши с 1,64% до 3853,81 пункта.

Износът на азиатската страна през април е отбелязал най-бързия си ръст от януари насам, като се е увеличил с 14,8% на годишна база, надминавайки прогнозите благодарение на скок в доставките на полупроводници. Вносът е нараснал с 9,7%.

Акциите на SoftBank Group поскъпнаха с близо 20%, след като силните финансови резултати на Nvidia сигнализираха за продължаващ мощен импулс в сектора на изкуствения интелект (AI).

Показателят Kospi в Южна Корея се изстреля с 8,42% до ниво от 7815,59 пункта, a измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq скочи с 4,7% до ниво от 1105,97 пункта.

Акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с над 8,5%, след като беше предотвратена стачка с участието на повече от 47 хил. служители след пробив в преговорите за заплатите. Цената на книжата на SK Hynix добави 11,2%.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 1,47% до ниво от 8621,70 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 1,17% до 25 351,01 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай изтри по-ранните си ръстове и се понижи с 1,39% до 4783,10 пункта.