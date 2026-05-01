ЕС спря всички плащания за Сърбия

„Наблюдаваме регрес, особено по отношение на ценностите - върховенство на закона, демокрация, свобода на словото и най-вече медийна свобода", посочи еврокомисарят Марта Кос

17:51 | 01.05.26 г.
Снимка: Pixabay
Европейската комисия (ЕК) е спряла всички плащания към Сърбия по Плана за растеж заради отстъпление в съдебната реформа. Това съобщи еврокомисарят по разширяването Марта Кос, цитирана от "Данас", предаде БГНЕС.

„Засега спряхме всички плащания по Плана за растеж, тъй като страната отново бележи регрес в областта на правосъдието. Докато това не бъде коригирано, тя няма да може да получава финансова подкрепа от Европейския съюз“, каза Кос, като отправи критики към състоянието на върховенството на закона, демокрацията и опитите на сръбските власти да „седят на два стола“.

Така се потвърждават появилите се преди десет дни съобщения, че ЕС обмисля да замрази около 1,5 млрд. евро помощ за Сърбия заради забавяне на проевропейските реформи.

По-рано председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич изрази съмнение, че подобна мярка ще бъде предприета.

Кос посочи, че Сърбия остава силно поляризирана страна, която е кандидат за членство в ЕС повече от десет години, но „за съжаление бележи отстъпление“.

„Наблюдаваме регрес, особено по отношение на ценностите - върховенство на закона, демокрация, свобода на словото и най-вече медийна свобода. Сърбия има бъдеще в Европейския съюз, но курсът трябва да бъде коригиран или ясно потвърден чрез действията на политиците“, подчерта тя.

Еврокомисарят отправи критика и към геополитическата ориентация на Белград.

„Имаме правило, че държава, която иска да стане член на ЕС, трябва на 100% да се съобразява с външната и отбранителната политика на Съюза. Това означава, че не може да се седи на два стола. Сърбия в един момент ще трябва да реши кое е най-важно за нейното бъдещо развитие“, заключи Кос.

ес сърбия
