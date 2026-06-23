Рекордният ръст на батериите в Европа продължава и още няма признаци за насищане

За 12-а поредна година новоинсталираните батерийни мощности в Европа достигат рекорд, пише Solar Power Europe в анализ за развитието на сектора през 2025 година. Пазарът запазва фазата на бързото ускорение, въпреки че от 2021 година насам батериите се увеличават десетократно. Преди години лидер бяха домакинствата, но сега там има забавяне, а нуждите на комуналните компании да съхраняват енергия движат развитието на сектора.

Данните показват, че пазарите в Германия, Великобритания и Италия динамиката се запазва (основно водена от батериите в домакинствата), но в челната петица влизат вече България и Украйна.

През миналата година има двоен ръст на новите батерии - от 36 гигаватчаса. Данните на организацията показват, че най-масираното развитие на изграждането на батерии има през 2020 и 2021 година, когато новоизградените батерийни мощности се увеличават съответно със 172% и 119%.

Така към края на 2025 г. изградените батерийни мощности в Европа вече надхвърлят 101 гигаватчаса (около 80% са в страните от ЕС), а очакванията са през 2030 г. да достигна 580 гигаватчаса (470 гигаватчаса в страните от ЕС).

2024 година се смята за повратна точка за батериите в Европа, пише още Solar Power Europe. Организацията отчита, че изграждането на тези мощности е породено от растящите нужди от гъвкавост на енергийната система,в която вече има има много соларни панели и като цяло - възобновяеми енергийни мощности (ВЕИ), които променят познатия модел на енергийните системи и изискват по-внимателно планиране на баланса. Сега хибридните системи, обединяващи соларните и батерийните мощности, отново привличат вниманието на инвеститорите и интересът се увеличава.

България печели от износа на зелена енергия във вечерните пикови часове

Справка в сайта на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) показва, че миксът на България в летните слънчеви дни е почти изцяло нисковъглероден - солари, ядрени мощности и водни централи. Излишъците в обедните часове се съхраняват в батериите и се използват в пиковото търсене вечер.

Именно това обуславя и растящия интерес към батериите у нас - през деня те съхраняват евтината електроенергия от соларните панели, включително и внасяна от съседните държави (Гърция), а привечер тя се използва и изнася на няколко пъти по-висока цена, заради голямото търсене.

От Solar Power Europe отбелязват, че ръстът на капацитета за съхранение в България е най-значим в Европа (отбелязва се 12-кратен растеж), както и че страната ни има потенциал за допълнително разширяване през следващите години.

В Украйна батериите (голяма част под земята) се увеличават пет пъти през 2025 година. Те са част от стратегията на енергийните компании за противодействие на масираните руски атаки по енергийни съоръжения.

През тази зима Украйна загуби основната част от топлофикациите си и имаше съществени ограничения на електрозахранването - в големи градове, включително и столицата Киев имаше периоди с ток за по 5-6 часа дневно. Въпреки това, дори и в моментите, когато температурите паднаха под -25°С нямаше неконтролируем срив на енергийната система.