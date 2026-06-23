SOFIX отстъпи с 0,27%, оборотът на БФБ се формира предимно от облигации

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете спад от 0,27% във вторник до 1257,82 пункта.

По-широкият измерител BGBX40 отстъпи с 0,11%, секторният BGBX40 загуби 0,11%, а индексът на малките и средните предприятия beamX записа по-изразено понижение от 0,92 на сто. Единствено равнопретегленият BGTR30 се оцвети в зелено, като нарасна леко с 0,04%.

Най-силни понижения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на SOFIX отбелязаха "Българска фондова борса" АД със спад от 3,44% до 6,74 евро, "Централна кооперативна банка" АД с 1,21% до 1,63 евро и "Уайзър Технолоджи" АД с 1,2% до 1,604 евро.

Поскъпване на книжата сред компонентите на основния индекс успяха да запишат само "Смарт Органик" АД с ръст на цената от 2,48% до 16,5 евро и "Доверие обединен холдинг" АД с 0,78% до 5,18 евро.

Оборотът на БФБ във вторник достигна 4,7 млн. евро, от които повечето с облигации. Лидерите при акциите бяха "Република холдинг" АД със 126 хил. евро, "Шелли груп" ЕД със 122 хил. евро, "Софарма" АД с 89 хил. евро, "Софарма имоти" АДСИЦ със 74 хил. евро и "Спиди" АД с 35 хил. евро.

Най-много сделки бяха сключени с акции на "Софарма" – 42, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ – 36, "Доверие обединен холдинг" АД – 23, "Българска фондова борса" АД – 21, и "Уайзър Технолоджи" АД – 17.

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