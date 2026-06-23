Общата сума на сливанията и придобиванията тази година е напът да стигне 4 трлн. долара

Годишната стойност на сливанията и придобиванията в световен мащаб е напът да достигне 4 трлн. долара през 2026 г., което я прави най-силната година от 2021 г. насам благодарение на мащабните мегасделки, подхранвани от търсенето на изкуствен интелект (АІ). Това показва актуален доклад на PwC, цитиран от CNBC.

Сливания и придобивания за по над 5 млрд. долара са допринесли за почти половината от общата стойност на сделките на световно ниво досега тази година, съобщават от PwC. Очаква се 40% годишно увеличение на стойността на мегасделките през 2026 г., ако сегашният темп се запази.

„2026 г. е годината на свръхмащабните сливания и придобивания“, посочва Брайън Леви от PwC US, добавяйки, че изкуственият интелект движи мегасделките, пренасочва капитала и размества печелившите и губещите в сектора.

„АІ подсилва К-образната форма на пазара на сливания и придобивания и принуждава сключващите сделки да преосмислят радикално начина“, по който те се осъществяват, добави Леви.

Препятствията вероятно ще останат за сделките в т. нар. средни части на пазара - между средни до малки предприятия и големите компании. „Много от средно големите пазарни участници в сделки остават ограничени от геополитическа несигурност, разлики в оценките, забавяне на растежа, ускорена инфлация и лихвени проценти, както и от забавено излизане от частен капитал, което остава упорито високо“, посочват още от PwC.

Ако стойността на сливанията и придобиванията в световен мащаб достигне 4 трлн. долара до края на 2026 г., тя ще се е увеличила с поне 13% на годишна база спрямо 2025 г. Това би представлявало втората по големина годишна стойност на сделките от 2021 г. насам, когато сделките надхвърлиха 5 трлн. долара, според PwC. Трансакциите над 5 млрд. долара сега формират 48% от общата стойност на сделките в сравнение с 39% през 2025 г. и 26% през 2024 г., показват данните на PwC.

Някои от най-големите сделки за сливания и придобивания тази година са включвали изкуствен интелект, включително покупките, обявени от SpaceX и Salesforce през последния месец.

SpaceX на Илон Мъск сключи официално споразумение за закупуване на АІ стартъпа Cursor за 60 млрд. долара, което би могло да засили усилията му срещу конкуренти като Anthropic и OpenAI.

Salesforcе пък купува платформата за обслужване на клиенти с изкуствен интелект Fin за 3,6 млрд. долара в опит да увеличи предлагането си на агенти на фона на опасенията, че новите инструменти може да направят бизнес модела ѝ остарял.

Междувременно технологичният гигант Qualcomm води преговори за придобиване на Modular, което би оценило компанията за АІ чипове на около 4 млрд. долара, според Bloomberg.

„С течение на времето изкуственият интелект може да направи частните пазари по-ликвидни, като направи активите по-лесни за оценка и търговия“, посочват от PwC.