Fox купува Roku за 20 млрд. долара, създавайки третия по големина играч на ТВ пазара в САЩ

Fox е договорила придобиването на Roku в сделка, която оценява платформата за видео стрийминг на около 22 млрд. долара, включително дълговете. По този начин се създава нов телевизионен гигант, който ще контролира съдържанието и разпространението и ще му позволи да се конкурира по-успешно с големите стрийминг платформи в областта на рекламата, съобщава Bloomberg.

Сделката ще обедини спортните, новинарските и развлекателните канали на Fox, включително безплатния, поддържан от реклами Tubi, с платформата на Roku с над 100 млн. абонати, съобщиха компаниите в изявление в понеделник. Придобиването ще създаде третия по големина играч на телевизионния пазар в САЩ по дял на гледаемост, като разпространението обхваща ефирно, кабелно, местно и стрийминг излъчване, заявиха компаниите. Обединяването на Tubi с Roku създава мощна сила в безплатния стрийминг, поддържан от реклами, в епоха, в която зрителите все повече преминават към гледане по заявка.

„Това обединение ще превърне обхвата на нашата компания във вертикали с висок растеж и ще доведе до коренна промяна в цялостния ни профил на растеж“, заяви главният изпълнителен директор на Fox Лаклан Мърдок в изявлението.

Съгласно условията на сделката Fox ще плати 96 долара в брой и 0,9693 акции от клас А на Fox за всяка акция на Roku.

Цената на акциите на Roku скочи с 20% в петък, след като Bloomberg съобщи, че Roku води преговори за продажба. В понеделник акциите на Roku поскъпват с около 1% до 145,25 долара в предпазарната търговия, но акциите на Fox се сриват с 13%.

Стрийминг устройствата на Roku допринесоха за настъпването на ерата на цифровото домашно забавление, позволявайки на потребителите да гледат съдържание от приложения като Netflix и HBO Max на телевизорите си, превръщайки по същество всеки телевизор в смарт телевизор. Компанията продава също така телевизори под своя марка, проектори и разполага със собствен стрийминг канал. Стрийминг устройства ѝ се използват „от повече от половината от всички домакинства в САЩ с широколентов интернет“, посочи Roku в изявление през април.

Roku печели по-голямата част от парите си от продажбата на дигитална реклама и разпространението на стрийминг услуги, като продажбите на устройства допринасят за много по-малка част от приходите. Сегментът на платформата генерира 4,1 млрд. долара, или 87,5% от приходите на компанията през миналата година, което е малко повече от предходната година.

Сливането с Fox ще ѝ позволи да насочва по-добре рекламните си кампании, тъй като бюджетите продължават да се пренасочват към стрийминг от традиционното телевизионно излъчване. Fox купи Tubi през 2020 г., за да подсили бизнеса си със стрийминг, и оттогава той се превърна в значителен двигател на растежа.

Очаква се сделката да бъде финализирана през първата половина на 2027 г. Според изявлението Fox е получила 12 млрд. долара в напълно ангажирано мостово финансиране от Morgan Stanley Senior Funding за сделката.