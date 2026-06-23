Европейските борси затвориха на червено под натиска на разпродажбите в технологичния сектор

Европейските фондови борси затвориха с понижения на основните индекси във вторник, след като масовите разпродажби на акции на технологични компании оказаха натиск и пазарите в региона, предаде CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 спадна с 0,57%.

Френският CAC 40 отбеляза понижение от 0,7%, а германският DAX загуби 0,8%. Британският FTSE 100 затвори със символично отстъпление спрямо нивото си от понеделник.

Акциите на технологичните и на минните компании бяха основните фактори, повлияли негативно на пазарите в Европа, като съответните сектори отстъпиха с 3,4% и 3,3%, докато книжата в сектора на здравеопазването и на храните и напитките се противопоставиха на общата тенденция, като поскъпнаха съответно с 2% и 1,8%.

В САЩ широкият борсов индекс S&P 500 се понижава с 1% със засилването на разпродажбите в технологичния сектор, а технологичният Nasdaq Composite заличава 1,5 на сто. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 0,2%.

По-рано днес азиатските пазари претърпяха тежки загуби под натиска на акциите на компании за чипове, чиито цени се сринаха.