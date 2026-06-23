Тръмп осигурява заеми за 17,5 млрд. долара за изграждане на големи ядрени реактори в САЩ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предоставя 17,5 млрд. долара, за да помогне за финансирането на поръчките за оборудване на големи ядрени реактори, изграждани от Westinghouse Electric, съобщават запознати с въпроса източници, цитирани от Bloomberg.

Финансирането, което се предлага на седем неназовани енергийни компании, които са подписали писма за намерение за заемите от американското Министерство на енергетиката, се осигурява в момент, когато президентът придвижва амбициозен план за изграждане на десет големи ядрени реактора в САЩ.

Тръмп смята, че ядрените реактори са ключов източник на енергия за центровете за данни и икономическия растеж и подписа указ миналата година, който призовава САЩ да имат десет големи конвенционални реактора в етап на строеж до 2030 г.

Макар че много компани се стремят да изградят ново поколение малки модулни реактори в САЩ, развитието на големите традиционни ядрени централи до голяма степен замря. Само три такива проекта са били завършени в САЩ през този век. Нито един не се намира в етап на строеж в момента.

Реактор тип AP1000 се изгражда от Westinghouse, която е собственост на Brookfield Asset Management и на канадския производител на уран Cameco Corp.

Ядрената енергия осигурява една пета от производството на ток в САЩ въпреки малкото нови проекти, изградени от началото на 90-те години насам. Сега, когато търсенето на ток нараства в страната, до голяма степен поради трескавото изграждане на центрове за данни за изкуствен интелект, интересът към ядрената енергия отново се увеличава, пише Wall Street Journal.

Реакторът AP1000 произвежда около 1100 мегавата електрическа енергия, която е достатъчна за захранването на среден по размер град или голям център за данни за изкуствен интелект.

Извън САЩ Westinghouse изгради ядрени реактори AP1000 в Китай, който след това лицензира дизайна, промени го и вече строи реакторите CAP1000. Други 11 реактора са в етап на строеж в Китай, сочат данни на Международната агенция за енергия.