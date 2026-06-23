Акциите на производителите на чипове повличат американските индекси рязко надолу*

Борсовата сесия на Wall Street започва с резки спадове във вторник, след като разпродажбите в технологичния сектор, започнали през предходната сесия, продължават да набират скорост, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 0,7%. Технологичният измерител Nasdaq Composite се понижава с 2,4%, а широкият пазарен показател S&P 500 - с 1,6%.

Заради разпродажбите по-рано резки спадове отчетоха и азиатските пазари, а към момента борсите в Европа също са на червено.

Nasdaq вече беше загубил 1,3% в понеделник, като основен натиск оказаха акциите на Alphabet. След това разпродажбите се разпространиха по световните пазари, като южнокорейският индекс Kospi поведе спадовете в Азиатско-Тихоокеанския регион във вторник. Лидерът при памет чиповете SK Hynix, който беше сред основните печеливши от бума около изкуствения интелект (AI) в страната, затвори със спад в цената на книжата от над 12%.

Южнокорейският бенчмарк, който е нараснал с 95% от началото на годината, загуби почти 10%, докато японският индекс Nikkei 225 се понижи с 3,55%, прекъсвайки серия от осем поредни печеливши сесии.

На американския пазар акциите на Micron Technology последваха негативната тенденция, поевтинявайки с 9%. Книжата на SanDisk поевтиняват с близо 10%, а тези на производителя на компоненти Seagate Technology - с над 7%.

Цените на книжата на Intel и Advanced Micro Devices спадат с по 7%, и на Qualcomm - с 6%.

Междувременно акциите на SpaceX поевтиняват с над 2%, насочвайки се към четвърта поредна губеща сесия.

Alphabet продължава низходящата си серия, като акциите ѝ поевтиняват с близо 2% след спад в цената им от 5% в понеделник, предизвикан от опасения около напускането на ключови специалисти по изкуствен интелект от компанията.

„Компаниите, които печелят от AI бума, са тези, които сега се разпродават“, коментира Андрю Слимън, старши портфолио мениджър в Morgan Stanley Investment Management.

„Тези акции се превърнаха в символ на настроенията сред инвеститорите, търсещи инерция. А когато това се случи, неизбежно идват резки разпродажби като сегашната. Бих казал, че това е здравословно развитие“, добавя той.

Наскоро листнатата на борсата компания Cerebras Systems ще публикува финансовите си резултати след края на търговията във вторник, докато Micron ще отчете резултатите си за последното тримесечие след затварянето на борсата в сряда.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,485%, а тази по 30-годишните - до 4,937%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,21% до ниво от 101,231 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,1% до 77,04 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,04% до 73,09 долара за барел.

Златото поевтинява с 1,58 на сто и се търгува на цена от 4136,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.