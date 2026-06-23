САЩ вече не се възприемат като "обективен посредник" в преговори за мир с Украйна, стана ясно от коментар на руския министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от ТАСС. Според него с връщането на санкциите за руския петрол САЩ са се отказали от "духа от Анкъридж" - договорености, които Русия често посочва, но официално няма информация какви са те.

Според медийни публикации по време на срещата в Анкъридж в Аляска през миналия август руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп са обсъдили възстановяване на отношенията между двете държави, включително и икономическите връзки, и премахване на санкциите.

Преди дни украинският президент Володимир Зеленски коментира в интервю за украинския канал ТНС, че Тръмп му е казал, че в Анкъридж руският президент е заявил, че ще превземе Донецка област до три месеца (тоест до края на 2025 година). В момента Русия изглежда още далеч от тази цел - според военни анализатори до края на тази година вероятно ще окупира част от т.нар. Крепостен пояс - укреплението между градовете Костянтинивка, Словянск, Краматорск и Купянск.

В момента руската армия увеличава натиска чрез щурмови групи в Костянтинивка, но независимите военни анализатори отчитат, че е трудно да оценят напредъка, защото руските военни в последните месеци разпространяват кадри, очевидно генерирани с изкуствен интелект, показващи успехи в рамките на града.

Според Института за изучаване на войната (ISW) на Русия ще ѝ отнеме години, ако въобще успее, да окупира Донецка област в нейните административни граници.

С "духа от Анкъридж" е свършено

"Не искам дори да мисля, че срещата в Аляска е била замислена, за да се спечели време за довъоръжаване на киевския режим, но така излиза", заяви сега Лавров.

Според него Европа насърчава ударите в тила на Русия, като целта е да бъде посята паника в руското общество.

Същевременно руският президент Владимир Путин коментира по време на заседание на кабинета, че мирните преговори са били прекъснати по искане на Украйна. Според него с ударите в тила Киев се опитва да създаде добри условия за подновяване на разговорите за мир.

Разговорите във формат САЩ-Украйна-Русия бяха спрени в края на февруари след началото на войната в Близкия изток. Тогава беше планирана среща в началото на март, а според украинските власти Русия е отказала да пътува до определеното място за разговорите - в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Украински представители пътуваха до мястото на разговорите.

По-късно имаше предложение преговорите да продължат в Маями, но то беше отхвърлено от Русия.

Според Путин разговорите с Украйна могат да продължат на базата на преговорите в Истанбул от май 2022 година, които предвиждат пълната капитулация на Украйна - без военна помощ, без армия и с контролирано от Москва правителство. Оттогава обаче Русия изгуби половината от завладените територии - основно в Киевска, Харковска и Херсонска област.

Малко по-рано, по време на среща с кадети, Путин каза, че на този етап европейските страни не изстрелват дронове към територията на Русия, но определи, че "целият Запад" стои зад атаките в руския тил. Целта на Украйна е да все паника в руското общество, заяви още руският президент и поръча на своите министри да "смекчат до минимум" ефектите от тези удари.

"Преди всичко задачата за смекчаване на тези заплахи е на Министерството на отбраната и другите служби за сигурност", каза още Путин, цитиран от пресцентъра на Кремъл.