Китай отне короната на САЩ при суперкомпютрите за пръв път от 2017 г.

Китай си върна обратно така желаната „корона“ в областта на изчислителните технологии от САЩ, засилвайки ожесточеното технологично съперничество, което носи последици за науката, националната сигурност и геополитиката, пише New York Times.

LineShine – мащабна изчислителна система в Шънджън, Китай – във вторник беше обявена за най-бързата в света от група изследователи, използвали набор от стандартни тестове за суперкомпютри. Освен с чистата си скорост, системата се откроява и с това, че използва само стандартни микропроцесори, а не специализирани чипове, наречени графични процесори, на които разчитат повечето суперкомпютри от висок клас за изчисляване на големи обеми данни.

Тази основна концепция може да сочи към по-добър начин за съчетаване на изкуствения интелект с традиционните научни задачи, коментира Джак Донгара, един от организаторите на т.нар. класация Top500 на най-мощните суперкомпютри в света.

Д-р Донгара, професор по компютърни науки и електротехника в Университета в Тенеси, наскоро е инспектирал новата машина в Shenzhen Cloud Computing Center. Резултатите от тестовете на LineShine са с повече от 20% по-бързи от тези на El Capitan – система в Lawrence Livermore National Laboratory в Калифорния, която от ноември 2024 г. оглавява провежданата два пъти годишно класация за производителност на суперкомпютрите. Китай не беше поставял машина начело на класацията от 2017 г. насам.

„Това е впечатляваща система“, казва д-р Донгара за LineShine. „Те ни изпревариха, разработвайки система, която не разчита на графични процесори.“

Новият суперкомпютър засилва състезанието между Китай и САЩ за технологично превъзходство. Американските технологични гиганти като OpenAI, Anthropic и Google разработват водещи AI модели, а Nvidia се превърна в доминиращия световен доставчик на AI чипове. Китай се опитва да внедри иновации по различни начини, като миналата година DeepSeek пусна на пазара авангарден AI модел, използващ само малка част от специализираните чипове за изкуствен интелект.

За да попречи на Китай да навакса, президентът Тръмп наложи мита и на места ограничения върху износа на чипове за изкуствен интелект. Но използването от страна на Китай на стандартни микропроцесори, известни като CPU, вместо GPU за създаването на свръхбърз суперкомпютър, подсказва потенциален начин за заобикаляне на тези препятствия. „Правителството на САЩ трябва да въведе по-строг контрол върху износа и производството на CPU за китайския пазар“, заяви Джими Гудрич, старши научен сътрудник в Университета на Калифорния. „Това е пропуск в сегашните регулации.“

Суперкомпютрите се използват още от 60-те години на миналия век за задачи като създаване на климатични модели, разбиване на кодове и проектиране на ядрени оръжия, като обикновено се използва високопрецизна 64-битова математика. Търговските системи с изкуствен интелект могат да бъдат дори по-бързи, като използват приблизителни изчисления, които разчитат на четирибитови и осембитови числа. „Забележително и впечатляващо е това, което Китай е постигнал в тази област, но те не могат да се мерят с тези огромни AI суперкомпютри, създадени от американските лаборатории за изкуствен интелект“, коментира Гудрич.

Националните лаборатории в САЩ проявяват голям интерес към използването на AI за ускоряване на научната работа, като прилагат както по-неточни изчисления, така и традиционния 64-битов вариант. Въпреки че американските компании исторически доминират в класацията на най-големите суперкомпютри, чуждестранни системи понякога достигат върха – система в Япония заемаше първото място от 2020 до 2022 г.

LineShine не разделя традиционните задачи на микропроцесорите и графичните процесори (GPU). Вместо това той интегрира задачи от типа на GPU със специализирани схеми, които ускоряват матричните и векторните изчисления, вградени в чипове с близо 14 млн. изчислителни ядра, разположени в 90 хардуерни шкафа. Тези чипове са оригинален дизайн, базиран на технология, лицензирана от Arm Holdings, най-известна с това, че захранва смартфони, но напоследък бива адаптирана за центрове за данни от Nvidia, Amazon, Qualcomm и други.

Експертите отдавна подозираха, че Китай разполага със системи, способни да заемат първото място в класацията, но лабораториите не бяха представяли резултати от тестове напоследък. На д-р Донгара е било съобщено, че системата е била създадена без държавно финансиране, поради което проектантите са сметнали, че е допустимо да представят резултати от тестове за класацията Top500. LineShine е била използвана за проекти, включващи сложна симулация на Земята - атмосфера, океан, суша и лед - както и сложна симулация на човешкия мозък.